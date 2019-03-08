شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي طلبات الترشح لرئاسة 3 جامعات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، رئيس لجنة اختيار رؤساء الجامعات بالمجلس الأعلى للجامعات، إن اللجنة تبدأ غداً تلقى طلبات الترشح لرئاسة 3 جامعات هى: الفيوم، والزقازيق، وعين شمس، على أن تجرى المقابلات الشخصية مع المرشحين، نهاية مارس الجارى.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه بعد تلقى الطلبات تبدأ اللجنة فحصها، وتلقى وفحص الطعون المقدمة ضد المرشحين، ثم تعلن القائمة النهائية، وتوزيع الملفات على أعضاء لجان الاختيار لدراستها جيدا، قبل عقد المقابلات الشخصية مع المرشحين، موضحاً أن اللجنة تضم الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، والدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى الأسبق، و3 أساتذة يتم ترشيحهم من مجلس كل جامعة، ويتم تغييرهم حسب كل جامعة.

وتابع الكردى، أنه بعد إجراء المقابلات الشخصية يتم فتح باب الترشح لرئاسة جامعتى كفر الشيخ، وجنوب الوادى، عقب انتهاء مجلسيهما من ترشيح 3 أساتذة من كل جامعة، مشيراً إلى أنه من المتبع فى اختيار رؤساء الجامعات الجدد أن يتم فى المرحلة النهائية تصفية المرشحين لرئاسة كل جامعة إلى 3 فقط تعرض أسماؤهم على وزير التعليم العالى لاختيار أحدهم ليصدر بتعيينه قرار جمهورى. كان المجلس الأعلى للجامعات، وافق على اختيار الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، رئيسا للجنة اختيار رؤساء الجامعات الجدد.