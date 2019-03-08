شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تبث خطبة الجمعة مترجمة لـ10 لغات.. وبلغة الإشارة للصم والبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لسماع الخطبة المسمــــوعة اضغـــط لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط · أولًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا · ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا · ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا · رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا · خامسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط هنا · سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنا · سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط هنا · ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط هنا · تاسعا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا · عاشرا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا · لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط · لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط · لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط · لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط · لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط · لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة اليونانية اضغط · لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط · لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط · لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط · لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط · لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط

خطبة الجمعة مترجمة لـ10 لغات (1)

خطبة الجمعة مترجمة لـ10 لغات (2)

خطبة الجمعة مترجمة لـ10 لغات (3)

خطبة الجمعة مترجمة لـ10 لغات (4)

خطبة الجمعة مترجمة لـ10 لغات (5)

خطبة الجمعة مترجمة لـ10 لغات (6)

خطبة الجمعة مترجمة لـ10 لغات (7)



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