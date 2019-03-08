"عايزين جمال".. عاملات معهد القلب يرفضون إقالة "شعبان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

تضامن عدد من العاملات في معهد القلب مع الدكتور جمال شعبان بعد إقالته من إدارة المعهد.

"يا جمال يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش"، هتفت العاملات للوقوف بجانب المدير السابق، مضيفين: "عايزين جمال".

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أقالت الدكتور جمال شعبان، مدير المعهد السابق وأحالته للتحقيق العاجل؛ نظرًا لتقصيره في مهام عمله، بحسب بيان الوزارة.

وجاء في بيان الوزارة أن قرار إقالة "شعبان" بناءً على مُذكرة عُرضت على الوزيرة من الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي والمشرف على غرفة قوائم الانتظار، توضح عدداً من الأخطاء رصدتها لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب القومي.