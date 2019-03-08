حدث ليلًا| 50 ثانية رعب بكورنيش المعادي والتموين تحذف مدبولي والوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

أعلن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين، مؤكدًا أن نواب البرلمان في المرحلة المقبلة.

وعاش سكان والمارة بمنطقة المعادي لحظات رعب، إثر رحيق بأحد المراكب في النيل،

وكان أبرزها ما يلي:

التموين تحذف رئيس الحكومة والوزراء من البطاقات

أعلن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين، مؤكدًا أن نواب البرلمان في المرحلة المقبلة.

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/3/8/1527799

إشادة ثم تقصير وإقالة.. 3 بيانات للصحة عن معهد القلب

أثار قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإقالة الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومي، جدلا واسعا داخل الوزارة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

أول ظهور لشاب مصري أنقذ اليونانيين من الغرق ومنحته الحكومة الجنسية

روى محمود السيد موسى، الصياد المصري الذي أنقذ يونانيين من الغرق إثر اندلاع حرائق في الغابات الصيف الماضي، تفاصيل الواقعة وإنقاذه لعشرات من اليونانيين من الغرق بعد هروبهم من الحرائق في إحدى الجزر.

حريق هائل في مركب نيلي بالمعادي.. والحماية تدفع بـ8 سيارات إطفاء

اندلع حريق هائل في مركب نيلي بمنطقة المعادي، مساء الخميس، وسط تصاعد الأدخنة وارتفاع ألسنة النيران.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مركب نيلي بكورنيش المعادي.

"كتلة نار".. اللقطات الأولى لحريق مركب نيلي بالمعادي

يكثف رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة جهودهم؛ للسيطرة على حريق هائل اندلع في مركب نيلي بمنطقة المعادي، مساء الخميس.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مركب نيلي بكورنيش المعادي.

50 ثانية رعب على كورنيش المعادي.. والمطافئ تدفع بتعزيزات إضافية

دفع اللواء علاء عبد الظاهر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بتعزيزات إضافية لموقع حريق هائل اندلع بمركب نيلي بمنطقة المعادي، مساء الخميس.

12 سيارة إطفاء ولانشات إطفاء لإخماد حريق "مركب المعادي"

يسابق رجال الحماية المدنية الزمن لإخماد حريق هائل اندلع في مركب نيلي بكورنيش المعادي، مساء الجمعة.

الصحة: لا ضحايا حتى الآن في حريق "مركب المعادي"

قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، لمصراوي، إن الحريق الذي اندلع في مركب نيلي بكورنيش المعادي لم يسفر عن ضحايا.

وأضاف مجاهد في تصريحات لمصراوي، أن سيارات الإسعاف تحركت لموقع الحريق تحسبًا لوقوع أية مصابين.

المتحدث العسكري ينشر فيديو جديد إحياءًا لـ"يوم الشهيد"

نشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، برومو جديد لـ"يوم الشهيد".

توفيق عكاشة: "تحركوا من أجل منع مخطط إسقاط الجزائر" -فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يعشق دولة الجزائر قيادة وشعبًا، ويرى أن مشكلة ستلحق بالجزائر ستؤثر على المنطقة العربية، كما أن مصر من الدول التي ستتأثر بوقوع أي أزمة في الجزائر.

الخارجية: الإفراج عن المواطنين الاثنين المحتجزين في إيران

أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، عن الإفراج عن المواطنين الاثنين السابق احتجازهما من قبل السلطات الإيرانية بتهمة الدخول غير الشرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب إماراتي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهما.

وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج أحد دعائم الأمن القومي المصري

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أن المصريين في الخارج هم أحد الدعائم الأساسية للأمن القومي المصري، وأن الدولة حريصة على فتح قنوات التواصل معهم للاستماع إلى مشاكلهم والوقوف إلى جانبهم ودعمهم ومعاونتهم، وكذلك الاستفادة منهم في إظهار حقيقة الأوضاع داخل مصر.

المعارضة الجزائرية تطالب بالانتقال نحو مرحلة جديدة

طالب المشاركون، في اللقاء الرابع للمعارضة الجزائرية الخميس، بتطبيق المادة 102 من القانون، التي تنص على أن السلطة للشعب، مصدر كل سلطة "وأنه إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

لأول مرة.. مساعدات الأمم المتحدة تدخل منبج السورية

قالت منظمة الأمم المتحدة في بيان لها الخميس، إنها وجمعية الهلال الأحمر العربي السوري، سلمتا مساعدات إلى مدينة منبج في شمال شرق سوريا، وذلك لتلبية احتياجات عشرات الآلاف من الأشخاص.

صندوق النقد الدولي يعلن استعداده لإنقاذ اقتصاد فنزويلا

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي"كريستين لاجارد"، الخميس، استعداد الهيئة للمساهمة في إنقاذ الاقتصاد الفنزويلي، قائلة إن هذه المهمة تحتاج إلى دعم مالي من اللاعبين الدوليين.

حبس الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية 47 شهرًا

صدر حكم بالحبس 47 شهرا بحق الرئيس السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، بول مانافورت، لإدانته بجرائم مالية، حسبما أفادت خدمة بلومبرج الإخبارية مساء أمس الخميس.

ترامب يخطئ في اسم رئيس "آبل" (فيديو)

أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اسم رئيس شركة أبل الأمريكية، تيم كوك، وهي اللقطة التي حازت على اهتمام وسخرية العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.