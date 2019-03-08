"ممتع".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس نهاية الأسبوع وتوجه نصيحة مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء المستقرة التي تشهدها البلاد، تسمح للمواطنين بالخروج والفسحة وقضاء جميع الأعمال والأنشطة اليومية، والاستمتاع بقضاء عطلة نهاية الأسبوع، في كل المدن والمحافظات السياحية خاصة في سيناء أو جنوب مصر والاستمرار فيها أكبر وقت ممكن.

وأضاف شاهين، لمصراوي: "الأجواء تسمح أيضا للمواطنين بزيارة ذويهم في محافظات الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، القطس شتوي ممتع خلال ساعات النهار".

كا نصح شاهين، المواطنين، أيضا بارتداء الملابس الشتوية لانخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر بمعدل 10 درجات عن ساعات النهار، كون الطقس باردا وشديد البرودة في الفترات المذكورة.

وتابع: "نتيجة الاستقرار الذي تشهده البلاد، الشبورة المائية تكون كثيفة على بعض الطرق خصوصا السريعة المؤدية إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويغيب عنها مستوى الرؤية الأفقية لذا نرجو من السائقين القيادة بهدوء أثناء تكون الشبورة واتباع تعلمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات.