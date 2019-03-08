أخبار متوقعة.. ماراثون في الزقازيق وذكرى مولد "عبدالوهاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، في فعاليات الماراثون الرياضى للجري الذى يقام بمدينة الزقازيق، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة، ونرصدها في السطور التالية.

الزقازيق.. يشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، في فعاليات الماراثون الرياضى للجري الذى يقام بمدينة الزقازيق بحضور رئيس جامعة الزقازيق الدكتور خالد عبدالباري، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والشعبية وطلاب وطالبات كليتي التربية الرياضية بنين وبنات.

القاهرة.. تحتفل دار الأوبرا المصرية بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بحفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي على المسرح الكبير.

لندن.. تنتهي مهلة الـ 48 ساعة التي منحها مفاوضو الاتحاد الأوروبي لبريطانيا، لصياغة خطة جديدة وتقديم حل عملي لتنفيذ سياسة "مساندة أيرلندا" إذا كانت تريد انفراجة في المحادثات حول "بريكست".