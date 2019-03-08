"رفض حضور التحقيق".. ننشر مذكرة إقالة مدير معهد القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حصل الخليج 365، على المذكرة التي أعدها الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، بشأن إقالة مدير معهد القلب القومي الدكتور جمال شعبان.

وحسب المذكرة، رصدت لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب، وجود تأخير من المعهد في إجراء عمليات القلب المفتوح، وعدد العمليات التي أجريت في الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 5 مارس الحالى 79 عملية جراحية فقط من أصل 660 حالة مسجلة على منظومة قوائم الانتظار، علما بأن الطاقة الاستيعابية لعمليات القلب المفتوح بالمعهد تبلغ 240 حالة شهريًا.

كما تبين من واقع التقرير أن ما يقرب من 3166 عملية قسطرة قلبية وعدد 422 عملية قلب مفتوح لم تسجل على المنظومة.

وقالت المذكرة إنه بناءً على ذلك تم إحالة الأمر إلى الإدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق فيما ورد بالتقرير، لمنع حدوث تأخير في إنهاء حالات قوائم الانتظار بمعهد القلب القومي، لكن مدير المعهد رفض المثول للتحقيق.

وأوصى مساعد وزيرة الصحة بإلغاء قرار تجديد تكليف الدكتور جمال شعبان كمدير لمعهد القلب، ومخاطبة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بتكليف قائم بتسيير أعمال المعهد لمدة 3 أشهر.

ووافقت وزيرة الصحة على المذكرة، ووجهت بتكليف رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بتسمية مكلف بتسيير أعمال المعهد ونائب له لمدة 3 أشهر.

وأثار قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإقالة الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومي، جدلا واسعا داخل وزارة الصحة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.