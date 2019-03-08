"السيستم شغال".. وزير الإسكان يتحدث عن موقع حجز الشقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة أجرت تجارب تحميل لموقع حجز الوحدات السكنية، مؤكدًا أنه يستوعب عشرات أضعاف المستخدمين المستهدفين بالفعل.

وأكد أنه أحيانا يحدث تزاحم على سيستم حجز الشقق، وتعجز بعض أجهزة الكمبيوتر عن التعامل مع السيستم وحجز الوحدات، لكن الموقع إذا خرج عن الخدمة في أي لحظة لا يسجل أي بيانات.

وكشف عن اكتمال طلبات الحجز للوحدات المطروحة بمدينة العلمين الجديدة في 20 دقيقة فقط، وهو زمن قياسي، قائلا: "فيه ناس قاعدة تراقب السيستم".

وأضاف أن الوزارة هدفها الشفافية وطرح فرص متساوية للمواطنين.