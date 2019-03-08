النساء أطول عمرًا.. أبرز إحصائيات المرأة المصرية في 2018- فيديوجراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي: أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بيانا تفصيليا عن النساء في مصر؛ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس. وبحسب الجهاز، وصل عدد المصريين داخل البلاد، لـ98 مليون نسمة، بينهم 50.5 مليون نسمة للذكور بنسبة 51.5 بالمئة، و47.5 مليون نسمة إناث بنسبة 48.5 بالمئة. وجاءت أبرز الإحصائيات كالتالي: - 211 ألف و521 حالة طلاق. - عدد الإناث 47.5 مليون نسمة. - العمر المتوقع 75.1 مقابل 72.7 سنة للذكور. - تراجع عقود الزواج لتبلغ 887 ألفا و315 عقدا. - البطالة 21.4% مقابل 6.8% للذكور.

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