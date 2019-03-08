أخبار مصر | أخبار البرلمان × 24 ساعة: علي عبد العال يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار البرلمان × 24 ساعة: علي عبد العال يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشرت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:
- علي عبد العال يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي
استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب اليوم الخميس، مرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.
وفى مستهل اللقاء، رحب الدكتور على عبد العال، بمرزوق الغانم، مشيدًا بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتقدير مصر حكومة وشعبا لأمير دولة الكويت الشقيقة، لدوره الداعم والبناء الذى يقوم به تجاه مصر وقضايا الأمة العربية.
وأكد الدكتور على عبد العال، أن ضرورة التنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا العربية محل الاهتمام المشترك، كما أشاد بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين.
ومن جانبه، وجه مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، الشكر والتقدير للدكتور على عبد العال، على حفاوة الاستقبال وفى بلده الثانى مصر، مؤكدًا العلاقات الأخوية المتميزة التى تجمع البلدين الشقيقين، كما أكد أهمية دور مصر فى المنطقة العربية، واصفًا إياها بقلب العرب النابض، مشيدًا بالدور التاريخى المصرى الداعم للكويت فى كل المجالات.
- وكيل البرلمان يلتقي نائب رئيس مجلس الشعب الإندونيسي
يلتقي السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، نائب رئيس مجلس الشعب الإندونيسي، وذلك بمقر مجلس النواب اليوم الخميس.
ويأتي اللقاء المزمع عقده بين وكيل أول مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الشعب الأندونيسي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا، في شتى المجالات لاسيما الجانب البرلماني بالإضافة إلى تناول القضايا محل الاهتمام المشترك.
- "صحة البرلمان" عن إقالة عميد معهد القلب: قرارات عشوائية هدفها تجريف الكفاءات
انتقدت النائب إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، بإقالة الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، مؤكدة أن وزيرة الصحة اعتادت على اتخاذ قرارات عشوائية هدفها تجريف جميع الكفاءات.
وأضافت "إليزابيث" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" قائلة: "إقالة عميد معهد القلب جاء بسبب أن نجمه لامع وشغال وبيقوم بخدمة المواطن، ليه يمشي؟ وهي عماله تشيل في ناس وتحط في ناس زي الشطرنج، وفي الأخر المحصلة الإدارية صفر، وكل ماتشعر أن في أشخاص تبدأ في العمل بجد بتشيله، وهي عايزه أي حد يقول نعم وحاضر بس، وبتحتفظ بالقيادات الخنوعة"، مطالبة الوزيرة بمعرفة الأسباب التي أدت إلى إقالة عميد معهد القلب.
وطالبت عضو لجنة الصحة، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالكشف النفسي على كل وزير أو مسؤول قبل إعتلاءه منصبه، مضيفة: "علشان ميحصلش زي اللي بنشوفه دلوقت، ومش علشان بغير من واحد أو بخلص غل قديم من واحد يبقى أعمل فيه كده".
- البرلمان يصوت على 6 مشروعات قوانين نهائيا الأحد المقبل
يصوت البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة والمُقرر انعقادها الأحد القادم، على 6 مشروعات قوانين بشكل نهائي وهم مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ومشروع القـانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
ومشروع القـانون المقدم من النائب محمد زكي السويدي و(78) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس) بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام القـــانـون رقـم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الطاقة والبيئة.
ويصوت البرلمان على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.
ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة 17 طلب مناقشة عامة مُقدم من النواب، أبرزهم طلب النائب محمد زكريا محي الدين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفتت الحيازات الزراعية وماله من أثر سلبي على القطاع الزراعي، ومناقشة طلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن صناعة الثقافة كونها مشروعًا قوميًا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ربط التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة نقص أعداد الأطباء بوزارة الصحة، ومناقشة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.
وتناقش الجلسة، طلب النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من المخططات التفصيلية للقري والمدن لتسهيل إجراءات تراخيص المباني، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مزلقانات السكة الحديد بمحافظة المنيا، ومناقشة طلب النائب عبد الباقي تركيا وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير أراضي وضع اليد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مصير الحسابات الختامية لموازنات المجلس الأعلى للصحافة والمؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون في ظل الموازنات المستقلة التي تم تخصيصها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ومناقشة طلب النائبة أمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الآثار من السرقة والنهب.
وتناقش الجلسة، طلب النائب فوزي إسماعيل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانوني الهيئات الرياضية والشبابية فيما يخص فواتير المياه والكهرباء والغاز، ومناقشة طلب النائبة نادية هنري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من القمامة، ومناقشة طلب النائبة إيناس عبد الحليم وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المزروعة منه، ومناقشة طلب النائب عمرو الأشقر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صندوق العاملين بالجامعات الحكومية لغير أعضاء هيئة التدريس، ومناقشة طلب النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات نوعية أو مركزية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الارتفاعات داخل الحيز العمراني خاصة في المدن الجديدة.