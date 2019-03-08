أخبار مصر | أخبار البرلمان × 24 ساعة: علي عبد العال يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار البرلمان × 24 ساعة: علي عبد العال يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:

- علي عبد العال يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب اليوم الخميس، مرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.



وفى مستهل اللقاء، رحب الدكتور على عبد العال، بمرزوق الغانم، مشيدًا بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتقدير مصر حكومة وشعبا لأمير دولة الكويت الشقيقة، لدوره الداعم والبناء الذى يقوم به تجاه مصر وقضايا الأمة العربية.



وأكد الدكتور على عبد العال، أن ضرورة التنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا العربية محل الاهتمام المشترك، كما أشاد بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين.



ومن جانبه، وجه مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، الشكر والتقدير للدكتور على عبد العال، على حفاوة الاستقبال وفى بلده الثانى مصر، مؤكدًا العلاقات الأخوية المتميزة التى تجمع البلدين الشقيقين، كما أكد أهمية دور مصر فى المنطقة العربية، واصفًا إياها بقلب العرب النابض، مشيدًا بالدور التاريخى المصرى الداعم للكويت فى كل المجالات. ومن جانبه، وجه مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، الشكر والتقدير للدكتور على عبد العال، على حفاوة الاستقبال وفى بلده الثانى مصر، مؤكدًا العلاقات الأخوية المتميزة التى تجمع البلدين الشقيقين، كما أكد أهمية دور مصر فى المنطقة العربية، واصفًا إياها بقلب العرب النابض، مشيدًا بالدور التاريخى المصرى الداعم للكويت فى كل المجالات. - وكيل البرلمان يلتقي نائب رئيس مجلس الشعب الإندونيسي

يلتقي السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، نائب رئيس مجلس الشعب الإندونيسي، وذلك بمقر مجلس النواب اليوم الخميس.



ويأتي اللقاء المزمع عقده بين وكيل أول مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الشعب الأندونيسي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا، في شتى المجالات لاسيما الجانب البرلماني بالإضافة إلى تناول القضايا محل الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء المزمع عقده بين وكيل أول مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الشعب الأندونيسي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا، في شتى المجالات لاسيما الجانب البرلماني بالإضافة إلى تناول القضايا محل الاهتمام المشترك. - "صحة البرلمان" عن إقالة عميد معهد القلب: قرارات عشوائية هدفها تجريف الكفاءات

انتقدت النائب إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، بإقالة الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، مؤكدة أن وزيرة الصحة اعتادت على اتخاذ قرارات عشوائية هدفها تجريف جميع الكفاءات.



وأضافت "إليزابيث" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" قائلة: "إقالة عميد معهد القلب جاء بسبب أن نجمه لامع وشغال وبيقوم بخدمة المواطن، ليه يمشي؟ وهي عماله تشيل في ناس وتحط في ناس زي الشطرنج، وفي الأخر المحصلة الإدارية صفر، وكل ماتشعر أن في أشخاص تبدأ في العمل بجد بتشيله، وهي عايزه أي حد يقول نعم وحاضر بس، وبتحتفظ بالقيادات الخنوعة"، مطالبة الوزيرة بمعرفة الأسباب التي أدت إلى إقالة عميد معهد القلب.



وطالبت عضو لجنة الصحة، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالكشف النفسي على كل وزير أو مسؤول قبل إعتلاءه منصبه، مضيفة: "علشان ميحصلش زي اللي بنشوفه دلوقت، ومش علشان بغير من واحد أو بخلص غل قديم من واحد يبقى أعمل فيه كده".