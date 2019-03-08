انت الان تتابع زحام وغضب.. أزمة في محطة مصر بسبب تأخر القطارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زحام شديد في محطة مصر

زحام شديد تشهده محطة مصر في رمسيس، اليوم الخميس، بسبب عدم انتظام حركة القطارات بكل الخطوط "بحري وقبلي" وتأخرها عن المواعيد المقررة، وسط حالة من الغضب والتذمر سيطرت على جموع الركاب، الذين تجمعوا داخل المحطة، واستقر عدد كبير منهم على قضبان السكة الحديد، لاستقبال القطارات قبل وصولها إلى الرصيف، حيث تتباطأ حركة القطارات أثناء التحويل إلى الأرصفة المحددة، وعبر المسافرين عن استيائهم من الانتظار ساعات طويلة، دون أي تدخل من المسؤولين عن المحطة لحل المشكلة، التي أصبحت تتكرر بشكل يومي منذ أكثر من أسبوع.

وأكد عدد من الركاب، أن عدم انتظام حركة القطارات أصبح معتادا، وأن مشهد الزحام يتكرر يوميًا في محطة مصر منذ حادث تصادم جرار قطار برصيف "6"، لافتا إلى أن السبب وراء التكدس الهائل اليوم، هو أنه يصادف نهاية الأسبوع، إذ يعود المغتربون من العمال والموظفين وطلبة الجامعات إلى محافظاتهم. وقال أحد الركاب لـ"التحرير"،