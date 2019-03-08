زحام وغضب.. أزمة في محطة مصر بسبب تأخر القطارات

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زحام شديد في محطة مصر
زحام شديد تشهده محطة مصر في رمسيس، اليوم الخميس، بسبب عدم انتظام حركة القطارات بكل الخطوط "بحري وقبلي" وتأخرها عن المواعيد المقررة، وسط حالة من الغضب والتذمر سيطرت على جموع الركاب، الذين تجمعوا داخل المحطة، واستقر عدد كبير منهم على قضبان السكة الحديد، لاستقبال القطارات قبل وصولها إلى الرصيف، حيث تتباطأ حركة القطارات أثناء التحويل إلى الأرصفة المحددة، وعبر المسافرين عن استيائهم من الانتظار ساعات طويلة، دون أي تدخل من المسؤولين عن المحطة لحل المشكلة، التي أصبحت تتكرر بشكل يومي منذ أكثر من أسبوع.
وأكد عدد من الركاب، أن عدم انتظام حركة القطارات أصبح معتادا، وأن مشهد الزحام يتكرر يوميًا في محطة مصر منذ حادث تصادم جرار قطار برصيف "6"، لافتا إلى أن السبب وراء التكدس الهائل اليوم، هو أنه يصادف نهاية الأسبوع، إذ يعود المغتربون من العمال والموظفين وطلبة الجامعات إلى محافظاتهم. وقال أحد الركاب لـ"التحرير"،
وأكد عدد من الركاب، أن عدم انتظام حركة القطارات أصبح معتادا، وأن مشهد الزحام يتكرر يوميًا في محطة مصر منذ حادث تصادم جرار قطار برصيف "6"، لافتا إلى أن السبب وراء التكدس الهائل اليوم، هو أنه يصادف نهاية الأسبوع، إذ يعود المغتربون من العمال والموظفين وطلبة الجامعات إلى محافظاتهم.
وقال أحد الركاب لـ"التحرير"، إنه ينتظر قطار الإسكندرية منذ الثانية ظهرا، الذي كان من المقرر أن ينطلق من المحطة الساعة 3.20 عصرًا، لكنه تحرك 5.35 مساء، وبعد مغادرته الرصيف بنحو 5 دقائق، توقف من دون سبب.
وأعرب راكب آخر، عن غضبه الشديد، من سلبية مسؤولي المحطة في التعامل مع الموقف، موضحًا أن "الجرارات بتروح الورش وما بتخرجش، والسواقين مش موجودين".
وشهدت محطة مصر، الأربعاء الماضي، حادثا كارثيًا، إذ اصطدم قطار برصيف المحطة، وأسفر عن مقتل 23 شخصًا، وإصابة 40 آخرين.
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