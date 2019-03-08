"الزراعة": استلام 85% من حصة الأسمدة الشتوية..وشركات الإنتاج تلتزم التوريد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بوزارة الزراعة، إنه منذ بداية موسم الزراعات الشتوية تم استلام وتوفير 85% من المقررات السمادية بجميع الجمعيات الزراعية الثلاثة " الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح "، وجميع شركات انتاج الاسمدة تواصل التوريد، لاستكمال حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة منذ بدء الموسم الزراعى الشتوى.
وأكد محمد يوسف لـ ”الخليج 365”، أن جميع الشركات المنتجة للأسمدة تلتزم حتى الآن التوريد لاستكمال حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، ويتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها للجمعيات الزراعية، و تطبيق المنظومة الجديد والتى أقرتها اللجنة التنسيقة للأسمدة والخاصة بقواعد وضوابط صرف المقررات، وهناك لجان رقابية لمنع التلاعب فى المقررات السمادية وتحويل جميع المخالفات جهات التحقيق.
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