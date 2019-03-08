شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أسوان تتلألأ استعدادًا لاستقبال منتدى الشباب العربى الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محافظة أسوان خلال شهر مارس الجارى، لفعاليات منتدى الشباب العربى الإفريقى، بمشاركة جامعة أسوان أحد الأطراف المشاركة فى تلك الفعالية الدولية، والتى برز جهود طلابها مبكرًا فى شوارع العاصمة من لافتات مضيئة أبرزت المناطق والمعالم السياحة للمحافظة.



جامعة أسوان

كما صمم قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان عددًا كبيرًا من التصميمات واللوحات الفنية تمهيداً لوضعها فى الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة أسوان، وذلك فى إطار استعدادات استقبال منتدى الشباب العربى والإفريقى، حيث تضافرت جهود الطلاب المبذولة لخروج المنتدى فى صورة مشرفة، فضلاً عن تطوير مداخل الجامعة والمشاركة فى وضع اللوحات والجداريات المرسومة بأنامل طلاب كلية التربية النوعية الذين تم الاستعانة بهم لإضفاء لمسة جمالية على مدينة أسوان لإبهار زوار وضيوف المحافظة وتوفير الأجواء المثالية للملتقى.



جامعة أسوان

وفى هذا السياق، يؤكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أنه تم وضع لافتات فى أماكن مميزة وبارزة فى شارع كورنيش النيل وفى ميدان المحطة وعلى طريق السادات بمدينة أسوان، لافتًا إلى أن التصميمات تضم تصميمات فنية متنوعة وكذلك عبارات مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية.

كما أوضح أنه تم تصميم اللافتات المضيئة بالكامل بسواعد أبناء جامعة أسوان فى وحدة الجرافيك والمطبعة ووحدة اللإنتاج بكلية هندسة الطاقة.



جامعة أسوان (3)

وأشار الدكتور أحمد غلاب، إلى التنسيق مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، لوضع عدد من اللافتات الترويجية لإلقاء الضوء على المعالم السياحية والمزارات الأثرية أمام ضيوفها من الشباب المشاركين فى منتدى الشباب العربى والإفريقي وأيضًا أمام ضيوف المدينة وزائريها من مختلف الدول.



جامعة أسوان

فيما قالت الدكتورة إيمان وجدى رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان، إن اللوحات الفنية تتنوع ما بين المناظر العامة لأسوان وطبيعتها الخلابة وفنون النوبة ومصر القديمة والفنون الأفريقية علاوة على كتابة عبارات باللغة المصرية القديمة منها "أهلاً وسهلاً" و"مصر بلد الأمن والأمان".



جامعة أسوان

وأشارت إلى أن طلاب الفرق الأربعة فى قسم التربية الفنية، قد شاركوا فى تنفيذ هذه الأعمال الفنية بمنتهى الحماس والجدية، وذلك فى إطار حرصهم الكبير على نجاح منتدى الشباب الأفريقى الذى يقام لأول مرة فى أسوان بناءً على إعلان الرئيس السيسى أن أسوان هى عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019.



جامعة أسوان

كما لفتت إلى أن الطلاب ينفذون أيضاً عدداً من الجداريات الفنية بالقرب من مطار أسوان، وعلى طريق السادات وبالقرب من المسلة الناقصة .

فى السياق نفسه، يقول "حمدي الكلحى" من أهالى أسوان إنه يتطلع أن يكون هناك ورش عمل وندوات في رحاب جامعة أسوان لاغتنام فرصة استضافة أسوان لهذا الحدث الكبير والتاريخى ولتأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات، فضلاً عن تعزيز الروابط بين شباب قارة أفريقيا والوطن العربى ولتعزيز التعاون مع الجامعات العربية والأفريقية، فضلاً عن أهمية إدماج الطلاب فى جداول أعمال الملتقى، وكذلك المشاركة فى الحلقات النقاشية التفاعلية.



جامعة أسوان

فيما قال "علي السيد" من أهالى أسوان، إن انعقاد منتدى الشباب العربي الأفريقى فرصة مميزة ويبرهن بشكل عام على متانة العلاقات المصرية الأفريقية والعربية، ويعزز التنافس الإيجابي بين الطلاب والشباب من خلال لقاء نخبة من طلاب الجامعات الأفريقية والعربية على أرض محافظة أسوان العريقة والغنية بتاريخها وأهلها ومواردها الطبيعية ومقوماتها السياحية والأثرية وتراثها الغنى وفتح آفاق سبل التعاون.

ولفت إلى أن جامعة أسوان تملك قاعات مجهزة تليق باستقبال محفل دولى رفيع المستوى، وأنه يتمنى أن يتم توجيه دعم إضافى لجامعة أسوان لتطوير البنية الأساسية.



جامعة أسوان

وأردف "سيد الملك" من أهالى أسوان أن الحكومة مشكورة استعدت مبكراً لاستضافة مدينة أسوان لهذا الحدث الكبير من خلال الاجتماعات التمهيدية والتحضيرية والزيارات الميدانية والأخذ بضمانات إنجاح منتدى الشباب العربى الأفريقى، فضلاً عن الزيارات المتلاحقة للوزراء على أسوان خلال الأسابيع الماضية.



جامعة أسوان

وأكد أهمية التعاون مع قارة أفريقيا مناشداً بتنظيم جولات للوفود المشاركة بأروقة وكليات جامعة أسوان التى تشهد نمواً كبيراً، وكذلك مستشفى أسوان الجامعى، فضلاً عن تعريف الدول المشاركة بأفاق الدراسة بجامعة أسوان.



جامعة أسوان



جامعة أسوان



جامعة أسوان