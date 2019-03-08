أخبار مصر | رئيس حزب الحرية المصري: نحن في حاجة الآن إلى تعديلات دستورية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الحرية المصري: نحن في حاجة الآن إلى تعديلات دستورية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إسلام شعراوي – أحمد يحيى – ميسون أبو الحسن

تصوير: ولاء غنيم – ياسمين عليوة – عبير أحمد

علق الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، ومتحدث مجلس النواب،عن التعديلات الدستورية، قائلا إنه عندما شكلت لجنة تعديل الدستور في 2013 كانت البلاد خارجة من حكم جماعة استبدادية وظرف سياسي وأمنى واقتصادي استثنائي كان يدفع المصريين للموافقة على الدستور للعبور من مرحلة الإخوان.

وأشار "حسب الله"، خلال ندوة له ببوابة الخليج 365، إلى أننا في حاجة الآن إلى تعديلات دستورية، مثل مادة الإدارة المحلية وتشكيل المجالس البلدية، معلقًا: "أنا موافق على التعديلات".

وبخصوص الدعم المادى للأحزاب قال: "مرت بمراحل، فحتى 2005 كان الدعم السنوى للأحزاب 100 ألف جنيه، كما أن الدولة في سبتمبر 2005 دعمت كل حزب دفع بمرشح رئاسي بنصف مليون جنيه إضافة إلى 100 ألف جنيه".

وأوضح أن الحزب يجب أن يكون من ضمن أهدافه توفير الموارد المالية ذاتيًا لبناء حزب قوي.