أخبار مصر | تعرف على عميد معهد القلب الذي لقبه المرضى بـ"طبيب الغلابة" وأقالته وزيرة الصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على عميد معهد القلب الذي لقبه المرضى بـ"طبيب الغلابة" وأقالته وزيرة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فوجئ الوسط الطبي، صباح أمس، بقرار إقالة الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب، والذي أصدرته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعينت بدلًا منه الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، مديرًا لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.

وقدم الدكتور جمال شعبان العديد من الإنجازات نرصدها خلال السطور التالية:

يتمتع شعبان بشهرة واسعة فى الوسط الطبي، وشعبية كبيرة بين شباب الأطباء، فهو أحد أهم القيادات في معهد القلب والهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، ولذلك كان خبر إقالته صدمة للجميع، فهو مشهود له بالنزاهة وعدم التقصير فى أداء واجبه المهني.

ونجح مدير معهد القلب في أن يجعل غرف العمليات تعمل لمدة 16 ساعة يوميًا، وأنهى قوائم الانتظار طبقًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضي خلال 12 شخص، وقضى على البيروقراطية والروتين، ورفض أن يكون استكمال أوراق العلاج أولًا، واستبدل تلك الجملة بـ"العلاج أولًا"، لحين استكمال الأوراق من أجل انقاذ المواطن.

وكرمت جمعية القلب المصرية، والتي تضم كبار أساتذة القلب في مصر من مختلف الجامعات المصرية في 5 مارس الماضي الدكتور جمال شعبان أستاذ كهرباء القلب، والعميد السابق لمعهد القلب، وأطلقت عليه لقب شخصية العام، والطبيب المتميز، لما يبذله من جهد وتفانٍ في عمله، وذلك قبل يومين من إقالة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد له.

وخلال حفل التكريم قال الدكتور جمال شعبان إنه بفضل دعوات والدته المرحومة وصل لما هو عليه بعد مشوار من العمل والمثابرة والجد والاجتهاد والعمل ليلا ونهارا.

وأضاف أنه يعمل من السادسة صباحا داخل معهد القلب ويتواجد بين العمال والتمريض ويستمع لشكاوى المرضى لإزالة أسبابها، مؤكدا أن الجميع يعمل لصالح المنظومة الصحية في مصر.

وشغل الدكتور جمال شعبان، منصب رئيس قسم كهرباء القلب واختلال نبض القلب بمعهد القلب القومي.

وفى اول تصريحات صحفية مقتضبة له بعد صدرو قرار وزيرة الصحة بإقالته صباح أمس الخميس، قال، إن معهد القلب أكبر مكان يعمل في العالم حيث يعمل على مدار الـ24 ساعة.

وأضاف تعليقا على بيان وزارة الصحة بإقالته واتهامه بالتقصير في عمله، إن المعهد أجرى 253 عملية خلال شهر واحد وهذا يوافق المتوقع والمعتاد.

ووجه العميد المقال حديثه للمتحدث باسم وزارة الصحة قائلا: "كيف سمح له ضميره يقول إني مقصر، وإحنا أكبر مكان بيشتغل في العالم، دا جنون".

كما يذكر انه فى عهد الدكتور جمال شعبان تضاعف عدد القساطر من ٥٠ إلى أكثر من ٨٠ في اليوم وأمس وصل لـ ٩٩ قسطرة ما بين تشخيصية وعلاجية وعمليات القلب المفتوح من ٧ يوميا لـ١٠ عمليات كبار و٢ أطفال يوميا وأمس بلغ ١٢ كبار و٢ أطفال.

وشهد له العديد من الأطباء تضامنًا معه، حسث قال الدكتور محمد سيد الدراوي، استشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، إن "الجميع صدموا بإقالة الدكتور جمال شعبان، من إدارة المعهد، وإن الرجل لم يقصر في أداء واجبه أبدًا، وكان يعمل من السابعة صباحًا، وأغلق عيادته من أجل مباشرة العمل في المعهد".

وأكد أن، الدكتور جمال شعبان لم يقصر في قوائم الانتظار، وأي تأخير يكون عائدًا لوزارة الصحة بسبب قرارها، والأطباء يعملون من 7 صباحًا إلى 9 مساءً من أجل قوائم الانتظار، والمعهد أنجز الكثير في حالات قوائم الانتظار"، مضيفًا، أن الدكتور جمال يعمل فوق طاقته ولا يوجد أي تقصير تسبب فيه.

وكانت قد شكلت وزيرة الصحة والسكان لجنة لاختيار عميد جديد للمعهد، وذلك للمرة الأولى فى سبتمبر الماضي، حيث إنه كان من المعتاد الاختيار دون تحديد اختبارات.

وأصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتعيين الدكتور جمال شعبان أستاذ القلب عميدًا للمعهد القومى للقلب، خلفًا للدكتور أحمد فتحي، بتاريخ 10 سبتمبر الماضي.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت صدور قرار وزيرة الصحة بإنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، كمدير لمعهد القلب القومى، وإحالته للتحقيق العاجل، نظرا لتقصيره في مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلًا عنه.

