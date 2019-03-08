أخبار مصر | صلاح حسب الله: نرفض فكرة الأحزاب أو التنظيمات القائمة على العنصرية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح حسب الله: نرفض فكرة الأحزاب أو التنظيمات القائمة على العنصرية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إسلام شعراوي – أحمد يحيى – ميسون أبو الحسن

تصوير: ولاء غنيم – ياسمين عليوة – عبير أحمد

قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، ومتحدث مجلس النواب، إنهم يرفضون فكرة الأحزاب أو التنظيمات القائمة على العنصرية، معلقًا: "العنصرية مش شتيمة".

وأضاف حسب الله، خلال ندوة له ببوابة الخليج 365، إنهم مع المادة 74 والتى ترفض إقامة أي أحزاب على أساس ديني، معلقًا: "أي دولة مدنية تقوم على ترسيخ مبدأ المواطنة لازم تكون القاعدة دي عندها في نظامها السياسي".

وأوضح أن مرجعية حزب النور سلفية دينية، مؤكدًا أن هناك دعوى أمام القضاء الإداري لحل حزب النور، واصفًا أداء الحزب داخل البرلمان بالمعتدل والممتاز، ويعارضون بثقافة المعارضة دون مزايدة.