أخبار مصر | صلاح حسب الله عن حادث محطة مصر: هشام عرفات تحمل مسؤوليته السياسية بكل شجاعة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح حسب الله عن حادث محطة مصر: هشام عرفات تحمل مسؤوليته السياسية بكل شجاعة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إسلام شعراوي – أحمد يحيى – ميسون أبو الحسن

تصوير: ولاء غنيم – ياسمين عليوة – عبير أحمد

قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، ومتحدث مجلس النواب، إن لُب كل فكرة ورؤية للتطوير، هو الإمكانيات، متابعًا: "لو عايزين مرفق سكة حديد بجد، لابد من توافر الإمكانيات".

وأضاف "حسب الله"، خلال ندوة له ببوابة الخليج 365، أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المستقيل، بعد حلفه اليمين بأيام، تحدث معه عن تطوير مرفق السكة الحديد، فكان رده: "محتاجين 100 مليار جنيه لتطوير المرفق".

وأكد أن هشام عرفات تحمل مسؤوليته السياسية بكل شجاعة، في حادث قطار محطة مصر، متابعًا: رأيي الشخصي، أنه لا يجب أن يتحمل مسؤولية ما حدث، وأن الضغط المستمر يجعلك تأخذ قرارات غير راضي عنها ولكن يجب اتخاذها، وأن تحمل المسؤلية السياسية ما هو إلا نوعا من أنواع تهدئة الرأي العام.

هذا وقد شهدت محطة مصر برمسيس، حادث انحدار جرار وردية رقم٢٣٠٢ واصطدامة بالتصادمات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم ٦ بمحطة مصر.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الحادث خلف 28 حالة وفاة، وأكثر من 40 مصاب، تم نقلهم لمستشفيات معهد ناصر والهلال والسكة الحديد والمستشفي لقبطى وشبرا العام، فيما لم يتم التعرف على جانب كبير من الجثث لاختفاء ملامحها من أثر الحريق.

أصدر النائب العام بيانًا، يفيد بما انتهى إليه تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية حول ملابسات حادث تصادم جرار سكة حديدية بالمصد الخرساني، ما تسبب في اندلاع حريق بمحطة مصر، وأدى إلى وقوع شهداء ومصابين.

وذكر بيان النائب العام، أن النيابة العامة ورد لها تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الذي أفاد أنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة، والتي تعادل 120 كم ساعة.

أضاف البيان أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثًا آثارًا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار، والذي يسع 6 آلاف لتر من السولار، واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابل للاشتعال؛ ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.

كما تبين من الفحص؛ بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود والتي امتدت بها النيران وتزايدت إلى باقي المناطق، وقد تبين من الفحص الفني وجود انخسافات وانبعاجات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه.

وأفاد التقرير أيضًا وجود آثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.

كما أفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية أن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر "الاستروكس" المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 3202 المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.

وأضاف البيان أنه في وقت سابق، انتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة؛ للوقوف على أوجه القصور في كافة القطاعات لتحديد المسئولية عن وقوع الحادث، وتم استدعاء 38 من مسئولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسئولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم.

وستقوم النيابة العامة بموالاة إصدار البيانات بالمعلومات الجديدة وما تسفر عنه التحقيقات في حينه.