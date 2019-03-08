أخبار مصر | أمين المرأة بحزب الحرية المصري: اختيار العناصر للعمل لابد أن يعتمد على الكفاءة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين المرأة بحزب الحرية المصري: اختيار العناصر للعمل لابد أن يعتمد على الكفاءة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إسلام شعراوي – أحمد يحيى – ميسون أبو الحسن تصوير: ولاء غنيم – ياسمين عليوة – عبير أحمد

قالت جيهان بيومي، أمينة المرأة بحزب الحرية المصري، إن البرلمان والجهات السيادية تناقش قضايا المرأة بشكل جاد، وعلى السيدات فى الأحزاب أن يساعدن القيادات للتحسين من ظروف المرأة.

وأوضحت "بيومي"، خلال ندوة لها ببوابة الخليج 365، أن المرأة لها دور كبير فى حل المشكلة الاقتصادية فى مصر، فلا بد أن تكون كل سيدة فى مصر منتجة، مضيفه: "الكل يقدر يشتغل حتى لو قاعد في البيت".

وتابعت: "مينفعش رجل بدون مرأة أو العكس لأن ذلك ضد الطبيعة"، مؤكدة أن اختيار العناصر للعمل لابد أن يعتمد على الأكفأ.