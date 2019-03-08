أخبار مصر | في يوم المرأة العالمي... منذ 3500 عام ولدينا "البيليسيه" والمرأة المصرية كانت ترسل الملابس "للمغسلة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في يوم المرأة العالمي... منذ 3500 عام ولدينا "البيليسيه" والمرأة المصرية كانت ترسل الملابس "للمغسلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف أبو اليزيد المدير العالم لمتحف النسيج المصري، إن المتحف يضم الكثير من القطع الأثرية تخص المرأة المصرية، وتكتشف كيق أن المصرين سبقوا العالم كله والأمم في الإهتمام بالمرأة.

واشار أبو اليزيد أنه وصلنا قطعة نسيجية أثرية عبارة عن جوانتي يظهر الأصابع فقط لسيدة مجتمع من الدولة الحديثة عمرها أكثر من 3500 سنة.



كما وصل إلينا –والكلام لأبو اليزيد- أزياء "سينييه" أي الملابس ذات الصانع الخاص، وعليها توقيع الصانع، كما تفعل بيوتات ألزياء العالمية اليوم، أي كما حدث في مصر القديمة منذ ألاف السنين.



وأضاف أبو اليزيد أنه كما وصلنا فستان من الدولة القديمة علي طراز البيليسيه، وهي موضة غاية في الحداثة الآن، وهو الفستان ذو الثنيات المتعددة.



أشار أبو اليزيد أن النساء في مصر القديمة كن يجلسن في بيوتهن مكرمات ويبعثن بالملابس الي مغسلة عامة للتنظيف ويجعلن اهتمامهن كله للبيت والزوج والأبناء.



وختم أبو اليزيد كلماته قائلًأ لم تكن المصريات عاطلات عن العمل بل أغلب من كانوا يصنعون النسيج في مصر القديمة هم من السيدات ولدينا نموذج ورشة للصناعة بها سيدات مصريات.