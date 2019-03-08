أخبار مصر | في يوم المرأة العالمي.. المصري القديم جعل من المرأة آلهة وفرض احترامها على الجميع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في يوم المرأة العالمي.. المصري القديم جعل من المرأة آلهة وفرض احترامها على الجميع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف أبو اليزيد المدير العالم لمتحف النسيج المصري، إن المعبودات في مصر القديمة كن غالبية كاسحة، أي أن المصريين القدماء اعتقدوا أن الآلهة سيدات أكثر بكثير مما اعتقدوا أنها رجال وهو ما يدل على تقدير المصري القديم للمرأة ومكانتها واعتقاده بقوتها.

وأشار أبو اليزيد أن لدينا على سبيل المثال المعبودة باستت وهي أنثى، وكذلك سخمت وهى أنثى، ونيت وإيزيس ونفتيس، وهي ماعت رمز الفضيلة والضمير وبها يستقر العالم، وسشات إلهة الكتابة والفلك وهي أنثى، وحتحور ابنة رع آلهة الموسيقى والجمال، ونوت والدة رع آلهة السماء، وغيرهن

وأضاف أبو اليزيد، إلى أن الحضارة المصرية قدرت المرأة، ليس علي المعمار والمعابد فقط بل وكذلك في النصوص الأدبية والقصص والروايات والأشعار، التي ركزت علي المرأة وقيمتها ودورها وأن الزوج والأبناء يحترموا المرأة.



جاء ذلك خلال كلمة الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري في شارع المعز، ضمن احتفالية المتحف بالتعاون مع الإدارة العامة للقاهرة التاريخية اليوم الخميس بيوم المرأة العالمي تحت عنوان "الأيدى الناعمة – المرأة المصرية في مائة عام". جاء ذلك خلال كلمة الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري في شارع المعز، ضمن احتفالية المتحف بالتعاون مع الإدارة العامة للقاهرة التاريخية اليوم الخميس بيوم المرأة العالمي تحت عنوان "الأيدى الناعمة – المرأة المصرية في مائة عام". وتضمن إقامة معرضًا للحرف التراثية أمام المتحف في شارع المعز يشارك فيه مايقرب من عشرون سيدة من مناطق مصر المختلفة مثل النوبة وسيناء والواحات والصعيد والسويس والقاهرة، وتكريم الفنانات المشاركات في المعرض، والسيدات المتميزات في العمل الأثري، كما تم تنظم جولات إرشادية للزائرين للتعريف بأهم قطع المتحف التي تلقي الضوء على دور المرأة في الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة. كما عقد المتحف ندوة علمية تستعرض إنجازات المرأة المصرية فى مائة عام 1919 – 2019 حاضرت فيها الدكتورة وهاد سمير عضو المجلس القومى للمرأة بالقاهرة وأستاذ الفنون التشكيلية بالمعهد العالى للفنون التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر.