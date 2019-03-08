انت الان تتابع وزير الدفاع يبحث التعاون الإقليمي مع نظيره اليوناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى ونظيره اليوناني

التقى وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع اليوناني الفريق أول بحرى إيفانجلوس أبوستولاكس، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات علي الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

بحث الجانبان أوجه التعاون في المجالات العسكرية والتدريبات المشتركة بين مصر واليونان وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مختلف المجالات. وخلال اللقاء الذي حضره رئيس الأركان الفريق محمد فريد وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير اليونانى بالقاهرة، أشاد الفريق أول زكى، بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى