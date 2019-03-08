كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عصام نصار الخبير الأمنى، إن حروب الجيل الرابع والتى تشنها قوى الشر من الجماعات المتطرفة والإرهابية تستهدف ضرب واستقرار الوطن، وعلى الشعب المصرى أن يواجهها من خلال عدد من المحاور الواضحة والأساسية.
وأكد الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مواجهة الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا يتطلب تعاونًا وتضافر جهود مجموعة كبيرة من المؤسسات.
وحدد اللواء عصام نصار 5 نقاط لمواجهة حرب الشائعات هى:
1- سرعة تحليل مضمون الشائعة.
2- التعامل مع مصدر الشائعة بالرد الحازم الذى لا يقبل التأويل.
3- توعية المواطنين بخطورة تناقلها.
4- فضح حقيقة من ينشرها أو يتحدث عنها.
5- التعاون مع الإعلام فى كشف حقيقة الشائعة.
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