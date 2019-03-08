شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عصام نصار الخبير الأمنى، إن حروب الجيل الرابع والتى تشنها قوى الشر من الجماعات المتطرفة والإرهابية تستهدف ضرب واستقرار الوطن، وعلى الشعب المصرى أن يواجهها من خلال عدد من المحاور الواضحة والأساسية.

وأكد الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مواجهة الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا يتطلب تعاونًا وتضافر جهود مجموعة كبيرة من المؤسسات.

1- سرعة تحليل مضمون الشائعة.

2- التعامل مع مصدر الشائعة بالرد الحازم الذى لا يقبل التأويل.

3- توعية المواطنين بخطورة تناقلها.

4- فضح حقيقة من ينشرها أو يتحدث عنها.

5- التعاون مع الإعلام فى كشف حقيقة الشائعة.