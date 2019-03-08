أزمات مصر للطيران ومعوقات الاستثمار السياحي في البرلمان الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تشهد اجتماعات لجنة السياحة بمجلس النواب، الأحد المقبل، استكمال نظر مشروع قانون بتنظيم السياحة الصحية، المقدم من النائب عمرو صدقي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

ويناقش الأعضاء أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم السيد، بشأن الخسائر التي تحققها شركة مصر للطيران والشركات التابعة لها، والخطة التي تم وضعها لتجنب تلك الخسائر على الرغم من زيادة أسعار تذاكر الطيران الداخلي والخارجي، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نادية هنري، بشأن خطة تطوير شركة مصر للطيران وإعادة دراسة السياسة البيعية والتسويقية للشركة.

ويوم الاثنين، يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن المغالاة في الرسوم والأعباء المفروضة على تذاكر السفر، والرحلات والسائح من لحظة دخولهم وحتى مغادرتهم، وكذلك رسوم الهبوط والمغادرة والإقلاع والإيواء والوقود ما يسبب زيادة قيمة تكاليف الرحلات السياحية عن مثيلاتها في الدول الأخرى، وتناقش اللجنة أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالهادي سليم حبيب، بشأن تضارب الأسعار في تذاكر السفر في شركة مصر للطيران.، طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي محمد حسن المشد، بشأن استغلال شركة مصر للطيران للحجاج المصريين وتحميلهم فشل الشركة، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن الشكوى من سوء الوجبات الغذائية التي تقدم بطائرات مصر للطيران.

ويوم الثلاثاء، تشهد اللجنة مناقشة المشاكل والمعوقات والسلبيات التي تواجه المستثمرين السياحيين في منطقتي طابا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء.​