أخبار مصر | بعد إقالة عميد معهد القلب.. برلمانيون ينتقدون وزيرة الصحة: "قراراتها عشوائية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إقالة عميد معهد القلب.. برلمانيون ينتقدون وزيرة الصحة: "قراراتها عشوائية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، بإقالة الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، مؤكدين أنه قرار تعسفي غير مدروس، لأنه من أفضل الدكاترة وبشهادة الجميع يعمل على خدمة المريض وتطوير المعهد بالكامل.

- قرارات عشوائية هدفها تجريف الكفاءات:

انتقدت النائب إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، بإقالة الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، مؤكدة أن وزيرة الصحة اعتادت على اتخاذ قرارات عشوائية هدفها تجريف جميع الكفاءات.



وأضافت "إليزابيث" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" قائلة: "إقالة عميد معهد القلب جاء بسبب أن نجمه لامع وشغال وبيقوم بخدمة المواطن، ليه يمشي؟ وهي عماله تشيل في ناس وتحط في ناس زي الشطرنج، وفي الأخر المحصلة الإدارية صفر، وكل ماتشعر أن في أشخاص تبدأ في العمل بجد بتشيله، وهي عايزه أي حد يقول نعم وحاضر بس، وبتحتفظ بالقيادات الخنوعة"، مطالبة الوزيرة بمعرفة الأسباب التي أدت إلى إقالة عميد معهد القلب.



وطالبت عضو لجنة الصحة، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالكشف النفسي على كل وزير أو مسؤول قبل اعتلاءه منصبه، مضيفة: "علشان ميحصلش زي اللي بنشوفه دلوقت، ومش علشان بغير من واحد أو بخلص غل قديم من واحد يبقى أعمل فيه كده". وطالبت عضو لجنة الصحة، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالكشف النفسي على كل وزير أو مسؤول قبل اعتلاءه منصبه، مضيفة: "علشان ميحصلش زي اللي بنشوفه دلوقت، ومش علشان بغير من واحد أو بخلص غل قديم من واحد يبقى أعمل فيه كده". - سأجمع توقيعات من النواب لعودة عميد المعهد مرة خرى:

كما انتقدت النائب إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، بإقالة الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، مؤكدة أن الدكتور جمال شعبان من أفضل الدكاترة وبشهادة الجميع ويعمل على خدمة المريض وتطوير المعهد.



وأكدت "عبدالحليم" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" أنها ستقوم بجمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب، بعدم إيقاف عميد المعهد، الذي يثبت كفاءته وجدارته في العمل وخدمة المرضى، مشيرة إلى أن بيان وزارة الصحة الصادر منذ قليل، غير مقنع تمامًا لأن عميد المعهد لم يتأخر عن عمليات مثلما ذكر البيان، وأنه لم يصدر منه أي شكوى، قائلة: ولو نفترض إن العمليات تأخرت من شهر، ليه كنتي ساكته عنه؟، ومعملتيش تحقيق معاه ليه من بدري؟، ولا ده بقى اللي بنعينه وقت اللزوم، ولو هيتحقق مع العميد لازم يتحقق معاكي انتي كمان؛ لأن كنتي ساكته عنه الفترة اللي فاتت".



وتساءلت "عبدالحليم": هو إزاي نقيل مسؤول قبل مانحقق؟، مضيفة: "المفروض تحققي معاه وبعدين تظهري نتيجة التحقيق"، لافته إلى أنها ستقوم بجمع توقيعات من النواب حتى يعود عميد المعهد إلى العمل مره أخرى. وتساءلت "عبدالحليم": هو إزاي نقيل مسؤول قبل مانحقق؟، مضيفة: "المفروض تحققي معاه وبعدين تظهري نتيجة التحقيق"، لافته إلى أنها ستقوم بجمع توقيعات من النواب حتى يعود عميد المعهد إلى العمل مره أخرى. - قرار تعسفي وغير مدروس:

من جانبه انتقد حسين غيته، عضو مجلس النواب، إقالة الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، بقرار تعسفي وغير مدروس من وزيرة الصحة، على الرغم من أنه من الكفاءات التى أحدثت تغييرا في معهد القلب، وله بصمات واضحة فى التطوير والانضباط، متسائلا:" فهل مكافأته هي الإقالة والاستغناء عن خدماته.



وأكمل غيتة، في بيان له، اليوم الخميس: لمصلحة من يتم تجريف أى كفاءات بوزارة الصحة، وما هي معايير اتخاذ القرارات التى من شأنها تحدث تأثير سلبي أكثر مما هو الحال.



وتابع: "الدكتور جمال شعبان، استطاع تطوير مبنى معهد القلب فى زمن قياسي، وتم تجهيزه بأحدث غرف العمليات، "9 كبسولات" للقلب المفتوحة ومثلها لقسطرة القلب، هل ينال جزاءه بإقالته بعد 6 أشهر من توليه المنصب".



وطالب عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة بالعدول عن هذا القرار أو الكشف عن أسباب الإقالة، والتى سببت حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء، لاسيما وأن الدكتور شعبان بالكاد تم تكريمه على انجازاته بالمعهد والتى من أهمها القضاء على قوائم الانتظار بالمعهد.

