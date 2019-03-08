أخبار مصر | عاجل.. "التموين" تحذف رئيس الحكومة والوزراء من البطاقات (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "التموين" تحذف رئيس الحكومة والوزراء من البطاقات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين، مؤكدًا أن نواب البرلمان في المرحلة المقبلة.

وأوضح مدكور، خلال حديثه لبرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنه جرى حذف بطاقات التموين لأصحاب الوظائف العليا بدءًا من وكلاء الوزارات والوزراء حتى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن بعض القيادات العليا لا يحملون بطاقات دعم تمويني.

وأضاف أنه جرى استبعاد بعض الفئات من القضاء والشرطة والجيش، مؤكدًا: "الفترة المقبلة سيتم النظر إلى نواب البرلمان، مشيرًا إلى أنه يتم استثناء فقط أصحاب المعاشات ممن استبعادهم".