أخبار مصر | عاجل| صحيفة: جهات عليا تحقق في قرار وزيرة الصحة بإقالة عميد معهد القلب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| صحيفة: جهات عليا تحقق في قرار وزيرة الصحة بإقالة عميد معهد القلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر رفيع المستوى، بأن جهات عليا طلبت من وزيرة الصحة، ملفًا كاملًا بأسباب إقالة الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب، بعد أن تلقت هذه الجهات مذكرات تطالب بإلغاء قرارها في ظل التطوير والتحديث الذي شهده المعهد بعد عهده.

وقال المصدر لصحيفة مصرية، إن الجهات العليا تحقق بنفسها في القضية لإظهار الحقائق سواء بتأييد قرار الوزيرة أو بإعادة العميد المقال إلى منصبه.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أنهت تكليف الدكتور جمال شعبان، كمدير لمعهد القلب القومى، وإحالته للتحقيق العاجل، نظرًا لتقصيره فى مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلاً عنه

وأكد متحدث وزارة الصحة، في بيان له، أن قرار وزيرة الصحة جاء بعد مذكرة عرضت عليها من الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشؤون الطب العلاجي والمشرف على غرفة قوائم الانتظار، توضح عددًا من الأخطاء رصدتها لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب القومي.

ولفت متحدث الصحة، إلى وجود عددًا من العمليات الجراحية تم تأجيلها بمعهد القلب بدون سبب أو مبرر لمرضى يعانون من ويلات المرض، وفي أمس الحاجة إلى إجراء التداخلات العاجلة، الأمر الذي حتم اتخاذ هذا القرار حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

وأشار إلى أن اللجنة تبينت خلال بحث شكاوى المرضى بوجود عدد 3598 مريضًا لم يسجلوا من خلال المعهد ضمن منظومة قوائم.