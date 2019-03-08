أخبار مصر | عميد معهد القلب المقال يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ"متحدث الصحة".. ويؤكد: "إحنا أكبر مكان بيشتغل في العالم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد معهد القلب المقال يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ"متحدث الصحة".. ويؤكد: "إحنا أكبر مكان بيشتغل في العالم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب المقال من منصبه، صباح أمس، على بيان وزارة الصحة بإقالته واتهامه بالتقصير في عمله، أن المعهد أجرى 253 عملية خلال شهر واحد وهذا يوافق المتوقع والمعتاد، مؤكدًا أن معهد القلب أكبر مكان يعمل في العالم حيث يعمل على مدار الـ24 ساعة.

ووجه شعبان حديثه للمتحدث باسم وزارة الصحة: كيف سمح له ضميره يقول إني مقصر، وإحنا أكبر مكان بيشتغل في العالم؟ "دا جنون"- بحسب تصريحاته لصحيفة "المصري اليوم".

وتضامن عدد كبير من الأطباء في معهد القلب مع العميد المقال وكتب بعضهم تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا معه.

من جهته، قال الدكتور عادل فريد، نائب مدير المعهد السابق، إنه شيء غير متوقع وعلى غير اتجاه الأمور بالمعهد الذي في عهده تضاعف عدد القساطر من ٥٠ إلى أكثر من ٨٠ في اليوم وأمس وصل لـ ٩٩ قسطرة ما بين تشخيصية وعلاجية وعمليات القلب المفتوح من ٧ يوميا لـ١٠ عمليات كبار و٢ أطفال يوميا وأمس بلغ ١٢ كبار و٢ أطفال.

وأضاف: أرقام لم تحدث في المعهد من قبل رغم صعوبة العمل للنقص الشديد في التمريض والتخدير، وازداد عدد المترددين على العيادات والاستقبال، وتوفير الأدوية رغم نقصها بالأسواق، وحسن المعاملة والنظافة الملحوظة، حتى وصل معدل المرضى المترددين على المعهد ما بين عمليات وقساطر وعيادات واستقبال لمليون مريض سنويًا، وهو رقم خرافي وسيل من ورش العمل وزيارات الخبراء الأجانب والمصريين المغتربين.

وتمنى نائب مدير المعهد السابق، التوفيق للعميد المقال في عمله كأستاذ بالمعهد وعمله الخاص وليعوضه الله عما فعله للمرضى خيرًا، وليستمتع بالحياة قليلًا، بعد ما بذله من مجهود خرافي الشهور الماضية.