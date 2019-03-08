أخبار مصر | في يوم المرأة العالمي... نساء مصر "ملكات" ولهن معابد منذ فجر التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في يوم المرأة العالمي... نساء مصر "ملكات" ولهن معابد منذ فجر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف أبو اليزيد أن المرأة المصرية مكرمة عبر التاريخ، ومنذ أن تكونت الحضارة المصرية وهي تعي جيدًا قدر المرأة ودورها.



وأشار أبو اليزيد أنه في الأسرة الأولي أي منذ ما يقرب من 5000 عام كانت ميريت أول ملكة في التاريخ والإنسانية تحكم دولة بحجم مصر حكم منفردًا، وهو الأمر الذي يعطينا الفكرة عن مدى رجاحة عقل المرأة المصرية، وتحضر الشعب الذي كان يعيش في هذه الآونة والذي قبل بحكم المرأة.



وأضاف أبو اليزيد أن هناك ست ملكات حكمن في التاريخ المصري القديم، وكن شريكات للرجال في الحكم، وهو الذي يعطينا انطباع عن مدى ثقافة المرأة وقوة شخصيتها، وهو ناتج عن تربية وإعداد من الأسرة، التي لم تكن تضع البنت في درجة أقل، لمجرد أنها أنثى.



وقال أبو اليزيد أن المرأة تم تقديرها في تاريخ مصر القديم بشكل قد لا يصدقه عقل، حيث بنيت لها المعابد الخاصة، مثل نفرتاري التي كان لها معبد، وتظهر بجانب زوجها الملك رمسيس الثاني بكل قوته في التماثيل بل وأقام لها معبد خاص بها.



جاء ذلك خلال كلمة الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري في شارع المعز، ضمن احتفالية المتحف بالتعاون مع الإدارة العامة للقاهرة التاريخية اليوم الخميس بيوم المرأة العالمي تحت عنوان "الأيدى الناعمة – المرأة المصرية في مائة عام".

وتضمن إقامة معرضًا للحرف التراثية أمام المتحف في شارع المعز يشارك فيه مايقرب من عشرون سيدة من مناطق مصر المختلفة مثل النوبة وسيناء والواحات والصعيد والسويس والقاهرة، وتكريم الفنانات المشاركات في المعرض، والسيدات المتميزات في العمل الأثري، كما تم تنظم جولات إرشادية للزائرين للتعريف بأهم قطع المتحف التي تلقي الضوء على دور المرأة في الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة. كما عقد المتحف ندوة علمية تستعرض إنجازات المرأة المصرية فى مائة عام 1919 – 2019 حاضرت فيها الدكتورة وهاد سمير عضو المجلس القومى للمرأة بالقاهرة وأستاذ الفنون التشكيلية بالمعهد العالى للفنون التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر. ومتحف النسيج يقع في شارع المعز لدين الله الفاطمي، وشارع المعز لدين الله الفاطمي أو الشارع الأعظم أو قصبة القاهرة أو قصبة القاهرة الكبرى، هو شارع يمثل قلب مدينة القاهرة القديمة والذي تم تطويره لكي يكون متحفًا مفتوحًا للعمارة والآثار الإسلامية.



مع نشأة مدينة القاهرة خلال عهد الدولة الفاطمية في مصر نشأ شارع المعز، فكان تخطيط المدينة يخترقه شارع رئيس يمتد من باب زويلة جنوبًا وحتى باب الفتوح شمالًا في موازاة الخليج، وأطلق عليه الشارع الأعظم وفي مرحلة لاحقة قصبة القاهرة.

