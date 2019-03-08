شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 30% مقررات مارس وفتح منافذ المجمعات بالوجه القبلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف ما يقرب من 30% من المقررات التموينية عن شهر مارس الجارى حتى الآن فى محافظات الوجه القبلى.

وأكد الدكتور محمد عاطف، لـ"الخليج 365"، استمرار فتح منافذ وفروع الشركة اليوم الجمعة، لاستمرار صرف السلع المدعمة لبقالين التموين ليقومون بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، بجانب توفير الشركة العامة لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت أنه فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت، تم التعاقد على كمية 42 ألف طن زيت خام صب منها كمية منها 36 ألف طن زيت صويا خام مستورد بالدولار و6 آلاف طن زيت خام صب محلى بالجنيه.