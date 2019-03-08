شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز التنازل عن فرص حج القرعة أو توريثها للغير؟.. تعرف على الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء لأحد الوالدين وليس العكس . وتتلقى وزارة الداخلية طلبات التقديم لحج القرعة لهذا العام حتى يوم 11 مارس الجارى، تمهيداً لإجراء القرعة العلانية بمديريات الأمن.

كانت هذه تفاصيل خبر هل يجوز التنازل عن فرص حج القرعة أو توريثها للغير؟.. تعرف على الإجابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.