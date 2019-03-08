إشادة ثم تقصير وإقالة.. 3 بيانات للصحة عن معهد القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أثار قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإقالة الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومي، جدلا واسعا داخل الوزارة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرجعت وزيرة الصحة، قرارها إلى "تقصير شعبان في مهام عمله، وتأجيل العمليات الجراحية دون مبرر"، في الوقت الذي دافع فيه مدير معهد القلب المُقال عن نفسه منتقدا تلك التصريحات.

وخلال الـ3 شهور الماضية، أصدرت وزارة الصحة 3 بيانات تخص معهد القلب القومي، يرصدها الخليج 365.

إشادة

أواخر نوفمبر من العام الماضي، أشادت وزارة الصحة بدور معهد القلب في إجراء عدد كبير من الجراحات ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، آنذاك، إن إجمالي عدد المستشفيات المشاركة في قوائم الانتظار 164 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكوميًا أجرت 34 ألفًا و34 عملية من إجمالي العمليات التي تم الانتهاء منها، لافتاً الى أن أعلى مستشفى تابعة لمستشفيات الوزارة قامت باجراء عمليات ضمن المبادرة، هو معهد القلب القومي بعدد4952 عملية، و يأتي في المرتبة الثانية مستشفى معهد ناصر بعدد 3530 عملية جراحية من مختلف التخصصات.

تقصير

تغيّر الحال بعض الشيء بعد أيام من تلك الشهادة بشأن مشاركة معهد القلب بمبادرة قوائم الانتظار، ففي 14 فبراير الماضي، أجرت وزيرة الصحة جولة مفاجئة لمعهد القلب.

وقال بيان وزارة الصحة، إن الوزيرة وجدت خلال الجولة تأخرا في عمليات تركيب منظم ضربات القلب، ووجهت بسرعة حل المشكلة على الفور.

ولم يظهر الدكتور جمال شعبان خلال جولة الوزيرة بالمعهد، كما أعطت توجيهاتها إلى الدكتور أحمد مصطفى نائب المدير.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هالة زايد راجعت عدد عمليات القلب المفتوح والقساطر القلبية التي تجرى داخل المعهد، حيث وجهت بزيادة إجراء عمليات القلب المفتوح، كما وجهت بزيادة معدل إجراء القساطر القلبية اليومي لاستيعاب عدد أكبر، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة للمرضى في تخصصات القلب المفتوح والقساطر القلبية.

وأضاف أن وزيرة الصحة تفقدت غرفة قرارات نفقة الدولة داخل المعهد وراجعت عدد اللجان الثلاثية التي يرسلها المعهد للمجالس الطبية المتخصصة، ووجهت بسرعة إرسال كافة اللجان إلى المجالس بصفة دورية وعدم تأخيرها لسرعة إصدار القرارات العلاجية.

وقال إن وزيرة الصحة وجهت بزيادة أعداد التمريض المتعاقد مع المعهد حتى يتم تشغيل كافة أسرة الرعاية بكامل طاقتها، وبالتالى يتم زيادة أعداد العمليات التى تجرى لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة وهو هدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار والتى بدأت منذ شهر يناير الماضي، مشيراً الى أن وزيرة الصحة وجهت أيضاً بصرف المستحقات المالية الخاصة بمساعدين التمريض وتمريض الرعاية، وفنين القسطرة، المتعاقدين مع المعهد، نظراً لعدم صرف مستحقاتهم منذ 3 اشهر.

كما أبدت وزيرة الصحة عدم رضائها عن أعمال النظافة والأمن بالمعهد ووجهت بتحسن هذه الخدمات على الفور.

إقالة

أمس، أعلنت وزارة الصحة، صدور قرار وزيرة الصحة بإنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، كمدير لمعهد القلب القومى، وإحالته للتحقيق العاجل؛ لتقصيره في مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلاً عنه، بحسب بيان للوزارة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أن القرار جاء بعد مذكرة عرضت عليها من المشرف على غرفة قوائم الانتظار، توضح عددًا من الأخطاء رصدتها لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب القومي.

وأشار إلى وجود عدد من العمليات الجراحية تم تأجيلها بمعهد القلب بدون سبب أو مبرر لمرضى يعانوا من ويلات المرض، وفى امس الحاجة الى اجراء التداخلات العاجلة، الامر الذي حتم اتخاذ هذا القرار حرصا على صحة وسلامة المرضى، لافتاً الى أن اللجنة تبينت خلال بحث شكاوي المرضى بوجود عدد 3598 مريضا لم يسجلوا من خلال المعهد ضمن منظومة قوائم الانتظار مما يؤجل اجراء جراحاتهم العاجلة.

وأضاف أن اللجنة تبينت أيضًا أن عدد العمليات التي أجريت في الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 5 مارس الحالي 79 عملية جراحية فقط من أصل 660 حالة مسجلة على منظومة قوائم الانتظار، علما بأن الطاقة الاستيعابية لعمليات القلب المفتوح بالمعهد تبلغ 240 حالة شهريًا.