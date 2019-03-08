شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: الإفراج عن المواطنين الاثنين المحتجزين في إيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الخارجية الإفراج عن المواطنين الاثنين السابق احتجازهما في إيرا بتهمة الدخول غير الشرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب إماراتي، بعد إنهاء جميع الإجراءات القانونية الخاصة بهما.

وأكدت الوزارة في بيان، مساء الخميس، أن المواطنين المصريين في حالة جيدة بعد إتمام الإفراج عنهما، وحرصت الوزارة على التأكد من معاملتهما بصورة طيبة خلال فترة احتجازهما.