شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: الإفراج عن المواطنين الاثنين المحتجزين في إيران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الخارجية الإفراج عن المواطنين الاثنين السابق احتجازهما في إيرا بتهمة الدخول غير الشرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب إماراتي، بعد إنهاء جميع الإجراءات القانونية الخاصة بهما.
وأكدت الوزارة في بيان، مساء الخميس، أن المواطنين المصريين في حالة جيدة بعد إتمام الإفراج عنهما، وحرصت الوزارة على التأكد من معاملتهما بصورة طيبة خلال فترة احتجازهما.
كانت هذه تفاصيل خبر «الخارجية»: الإفراج عن المواطنين الاثنين المحتجزين في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.