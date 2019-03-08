شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: جناح مصر في بورصة برلين ينبض بالحيوية والطاقة الإيجابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إن علاقة مصر السياسية الخارجية داعمة للسياحة من مختلف الدول، فالمؤتمر العربي والأوروبي الذي عقد في شرم الشيخ خير دليل على قوة علاقات مصر مع مختلف دول العالم.

وأضافت «المشاط»، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «استوديو البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، خلال التغطية الخاصة لفعاليات بورصة برلين الدولية للسياحة، أن الجناح المصري في بورصة برلين يضم طابع للآليات الترويجية الحديثة مثل وجود تمثال لرمسيس وشاشات تعرض المناطق السياحية في مصر في مرسى علم واحة سيوة والغردقة وشرم الشيخ والمتحف الكبير.

وتابعت أن المتابع للجناح المصري في بورصة برلين يلمس حداثة ونبض وحيوية وطاقة إيجابية.

وكشفت وزيرة السياحة، أن مصر حصلت على لقب أكثر سوق به حركة وافدة للسوق الألماني للعام الخامس على التوالي ويتم بحث كيفية زيادة الحركة السياحية في الفترة المقبلة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن السياحة 98% منها من القطاع الخاص وبالتالي دور وزارة السياحة التنسيق بين مختلف الوزارات حتى يتم حل أي معوقات سريعا.

وتشارك مصر بوفد رسمي في فعاليات بورصة برلين السياحية «ITB» التي تعقد خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.