شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ياسين التهامي: والدي أول من نقل الاحتفال بالمولد من المسجد إلى الشارع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المنشد محمود التهامي، إن ثقافة المولد خارج المسجد أصبحت لا تقتصر فقط على المسلمين، مشيرا إلى أن موالد آل البيت من الطقوس المصرية الخالصة.

وأضاف "التهامي" في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «التربة الخصبة الأصيلة للإنشاد الديني هي موالد آل البيت، وكان الاحتفال الرسمي للموالد يقام في المساجد، ولكن أبي ياسين التهامي نقل ثقافة الاحتفال بالمولد إلى الشارع».

وتابع أن «الإنشاد لدينا يعتمد على الارتجال بمصاحبة الآلات الموسيقية، والموالد أصبحت تستوعب كل الأطياف والأجناس، ويغلب عليه التواصل والتراحم وإطعام الطعام».