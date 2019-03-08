وزارة الأوقاف تعتمد 38 خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة في 6 محافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نتيجة الاختبار الشفوى لخطباء المكافأة الجدد الراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة ممن اجتازوا امتحانات التصفية الأولية بالمديريات الإقليمية، والتصفية النهائية بالديوان العام. ويبلغ عددهم 38 خطيبًا جديدًا من مديريات أوقاف: "أسيوط -الأقصر -بنى سويف -الشرقية -القليوبية –قنا"، وذلك على بند التحسين بدءًا من 1 / 4 / 2019م، وعليهم الحضور لديوان عام الوزارة خلال 15 يومًا من تاريخ النشر وإلا يعد منسحبًا من المسابقة، ومعهم المستندات التالية : – صورة من المؤهل الدراسى والأصل للاطلاع . – صورة شهادة الميلاد. – 2 صورة ضوئية حديثة. وأسماء الذين اجتازوا الاختبارات جاءت كالتالي: ياسر محمد عبد الجليل عبد المالك أسيوط مصطفى عبد الراضى ناصر قوشاتى أسيوط مصطفى محمد على الدين أحمد بركات أسيوط حسن عبد السميع حسن موسى أسيوط الشاذلى حجاج عبد الباسط أحمد الأقصر صلاح الدين محمد امين محمد الأقصر دسوقى أبو السعود دسوقى حامد الأقصر أبو الحسن الشاذلى هاشم محمد الأقصر محمد مصطفى عراقى أحمد الأقصر عبد التواب عزت عبد التواب الضوى الأقصر أشرف عبد الله النوبى برسى الأقصر محسن على أبو زيد أحمد الأقصر محمد محمد دويب عبد الجواد بنى سويف محمد عويس توفيق محمود بنى سويف مصطفى محمود عبد الستار بنى سويف محمد جابر عيد عثمان بنى سويف محمد عبد المجيد وفقى محمد بنى سويف ربيع محمد مندراوى محمد بنى سويف وائل محمد عبد الله الشرقية عبد الناصر رجب منصور محمد الشرقية محمد عادل محمد محمد الشرقية محمود أحمد سعد البط الشرقية محمد جمال عبد العظيم سليم الشرقية محمد سلامة محمد سلامة الشرقية محمد بشرى السيد محمودى الشرقية أحمد هلال محمد محمود القليوبية محمد عواد عبد الله على القليوبية محمد فتح الله إبراهيم حسن القليوبية محمد مصطفى طه على القليوبية أيمن جاد الحسينى جاد القليوبية محمد عادل ندا محمد القليوبية إسلام هشام شعبان شعبان القليوبية مصطفى عماد محمد إبراهيم القليوبية محمد محروس عبد الحليم القليوبية ضياء رؤيا أحمد إسماعيل القليوبية أحمد عبد العزيز عبد الرشيد مكاوى القليوبية عبد اللطيف محمد على محمد قنا عبد الله حمدى خلف حادى قنا

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