شكرا لقرائتكم خبر عن "الشئون الإسلامية" يتيح لـ69 وافدًا المشاركة بمسابقة القرآن الكريم العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية، عن إتاحة الفرصة للطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى من حفظة القرآن الكريم كاملا من ذوى الصوت الحسن للمشاركة فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم السادسة والعشرين للوزارة.

وأخطرت الوزارة، الراغبين من المذكور أسمائهم سابقا فى التقدم لحضور التصفية التمهيدية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الثلاثاء الموافق 12مارس الجارى، وضع علامة (صح) أمام الاسم فى الاستمارة التالية لتأكيد الحضور.

من جانبه قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إطلاق اسم الشيخ محمود خليل الحصرى، على الدورة الـ 26 للمسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، المقرر عقدها بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين خلال الفترة من 23 – 29 مارس 2019، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار إبراز الدور الرائد لقراء مصر العظام، تقديرًا لجهوده - رحمه الله - فى خدمة القرآن الكريم.

علما بأن من تنطبق عليهم شروط التقديم للمسابقة هم:

1. وجيه سعيد بن محمد تيجى المغرب

2. إلدار رينات بابيكوف روسيا

3. سارة ابراهيموفا عبد الرحمن روسيا

4. بهادير صجيوف نذير روسيا

5. دولت بك عثمان علييف روسيا

6. ادم شائبيوف بن خواجة روسيا

7. سفروت شمس الدين جمعة طاجيكستان

8. ميهروبان ايمانوفا موير اناتايش طاجيكستان

9. محمد داود عصا ذاده طاجيكستان

10. دولت خوجة عالموف طاجيكستان

11. عزيز الله عبد الغفار فظروف طاجيكستان

12. نور عادل ماما شارب قيرغيرستان

13. اصيل بك ارز يقول سيد الله قيرغيرستان

14. مؤمن خان دير شحان قيرغيرستان

15. قانات بك صديقات وايطيلاف قيرغيرستان

16. رستام اقمطاليوف قيرغيرستان

17. اكمحمد جولليف بك كريموج تركمستان

18. أحمد حبيب عبد الواتوف اوزبكستان

19. ادموند غاروبا حويد البانيا

20. محمد الأمين محمد حيدرا فرنسا

21. عثمان عبد الله حيدرا فرنسا

22. محمد جامع يعقوب نيجيريا

23. عاقب محمد أول نيجيريا

24. اسواف ابراهيم مالي

25. عمر دابو عبد الله السنغال

26. سافانى ساما يعقوب كوت ديفوار

27. عبد الله دابو غنيا كوناكرى

28. عمر كايا سيكو غنيا كوناكرى

29. فودى اسيا جاتر غنيا كوناكرى

30. محمد عليم جالو غنيا كوناكرى

31. داوود ويداغو عثمان بوركينا فاسو

32. بارزبيرلو بوركينافاسو

33. إبراهيم عيسى حسن عبد الله تشاد

34. أحمد الحافظ عمر تشاد

35. مسعود سوكر جنوب أفريقيا

36. عثمان سيس إبراهيم موريتانيا

37. جابو أحمد كيووبمى بنين

38. محمد اقبال حسين أندونيسيا

39. موليا رحمواتى دار مأوى أندونيسيا

40. محمد مجيب جامع أندونيسيا

41. اوتى ينجانج نجراه أندونيسيا

42. فرح الدين الإسلامى نور عفيف أندونيسيا

43. شاريزا بنت ايوب ماليزيا

44. فورفرحانا بنت شريف ماليزيا

45. نور السعادة بنت محمد رمزان ماليزيا

46. محمد أفلح على الدين ماليزيا

47. سريدة محمد رشدى ماليزيا

48. أسماء عادى إسماعيل تايلاند

49. فيسول قاديسينج مالا تايلاند

50. عبد الصمد بيم ين تايلاند

51. عصرى عبد الله فاما تايلاند

52. سلوانى توى تينجى تايلاند

53. إبراهيم محمد قربان الصين

54. محمد أمين مجيد الصين

55. كوتر عبد الفتاح عبد اللطيف الفلبين

56. آية حنفى فكالناء مكار الفلبين

57. حسين زهير اديبورلا الهند

58. مجلاح جوز فدوى الهند

59. مصطفى بشير ناصر الهند

60. فخر الدين حسام الدين الهند

61. يوسف على حسين بدرى الهند

62. حاتم خزيم محمد حسين باكستان

63. سيف الدين فطب الدين باكستان

64. يشاروف رجب على افغانستان

65. نور الحق سيد أكابر افغانستان

66. بورهان الدين إسلام افغانستان

67. سعود أحمد محمد علاء بنجلاديش

68. محمد عبد المتين بن محمد بنجلاديش

69. فريد أحمد عبد البارى بنجلاديش