شكرا لقرائتكم خبر عن تاخر رحلتين عن مواعيد اقلاعهما فى مطار القاهرة لظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، تأخر إقلاع رحلتين دولتين اكثر من ساعة عن موعدهما المقرر بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل.
وقال مصدر ، إن رحلة شركة نسما للطيران 184 المتجهة إلى ينبع ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها، اضافة الى تاخر رحلة الخطوط الأردنية الهاشمية المتجهة إلى عمان، ساعة ونصف عن موعد الإقلاع المقرر لها، بسبب ظروف التشغيل.
واوضح المصدر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام فى حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.
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