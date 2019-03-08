شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات صندوق مكافحة الإدمان لمواجهة متعاطى المخدرات × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، من توفير 50 ألف كاشف جديد للإدارة العامة المرور لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات .

”الخليج 365” ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول إجراءات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمواجهة متعاطى المخدرات فى نقاط محددة .

1- توفير 50 ألف كاشف للإدارة العامة للمرور لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة.

2 - تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين السائقين فى الهيئات والمؤسسات المختلفة.

3- استمرار الكشف على سائقى حافلات المدارس بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة .

4 -التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وتم الكشف على 145 ألف سائق خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018 وانخفضت نسبة التعاطى إلى 12% بعدما كانت 24%.

5 - الكشف على سائقى الحافلات المدرسية حيث تم الكشف على 12 ألف سائق من عام 2014 وحتى العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى إلى 2.9% بعدما كانت 12%.

6 - الكشف على 12 ألفًا من موظفى العديد من الوزارات والجهات التابعة لها خلال العام الماضى وفى حالة ثبوت أى موظف يتعاطى المخدرات يتم إيقافه عن العمل وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

7- سيجرى التوسع أيضًا فى الحملات لاستهداف الكشف على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة.

8- الكشف على سائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات.

9- إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة.

10- الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" يواصل تلقى شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس.