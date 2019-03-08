شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: البعض يصرف التموين "تونة" للقطط.. ووجدنا 9 عدادات كهرباء باسم مواطن اشتكى حذفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن هناك مواطنين يصرفون التموين على هيئة "تونة" من أجل إطعام القطط فقط، كما أن هناك 20 ألف مواطن ينفقون فاتورة شهرية للمحمول تتراوح ما بين ألف إلى ألفين جنيه، و2500 شخص تصل فواتير الهاتف المحمول من ألفين جنيه إلى ثلاثة ألاف جنيه.

وتابع عمرو مدكور، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك 4 أشخاص تتراوح فواتير هاتفهم المحمول ما بين 26 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه، وهناك 10 أشخاص تصل فواتير التليفون المحمول لأكثر من 32 ألف جنيه شهريا، ووصف هؤلاء الأشخاص بأنهم يعتبرون بطاقات التموين "ميراث".

وقال مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه تم إيقاف صرف 400 ألف بطاقة تموينية، من أصل 21 ونصف مليون بطاقة.

وأوضح مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه تم حساب متوسط استهلاك المواطنين من الكهرباء على 12 شهرًا، ومن تخطت فاتورته الألف كيلو وات كمرحلة أولى تم إيقاف صرف بطاقته، لتجاوز قيمة الفاتورة 1500 جنيه.

وأشار مدكور إلى إن رجل تقدم بشكوى بعد حذفه، ولكن بعد الكشف على اسمه للتأكد وجد أن هناك 9 عدادات كهرباء باسمه.