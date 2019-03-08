طب عين شمس: 218 طالبًا خاضوا الاختبار التقييمي الثاني للمرحلة الإكلينيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أجرى الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب جامعة عين شمس، الخميس، جولة تفقدية داخل معمل الكمبيوتر المركزي بكلية الطب والذي أجريت به فعاليات الاختبار التقييمي الثاني للمرحلة الإكلينيكية لـ218 طالب وطالبة بالفرقة السادسة.

وأوضح المتيني، أن الاختبار يأتي في إطار خطة وزارة التعليم العالي لتطبيق الاختبار الموحد على طلاب القطاع الطبي، بما يضمن تقيمهم وفق معايير موحدة مطابقة للمعايير الدولية.

وأكد أن الاختبار يمتاز بقدرته على قياس مهارات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية، دون أي تدخل بشري، فضلًا عن أنه يوفر بيئة آمنة للطلاب من حيث ضمان ثبات الاختبار الإلكتروني، ومنع أية محاولات للغش.

ولفت إلى أن "تصحيح الاختبار يتم إلكترونيًا لضمان الشفافية وعدم التحيز والتمييز، وهذه هي المرحلة التجريبية الثانية للاختبار تمهيدًا للتعميم".

وأضاف أن تنفيذ هذه التجربة يتزامن مع إعلان عام ٢٠١٩ عاماً للتعليم، بما يضمن تقديم خريج على مستوى عال من الكفاءة يواكب التطورات العالمية في عالم الطب.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شهد ظهر الخميس، بمقر المجلس الأعلى للجامعات عبر الفيديو كونفرانس فعاليات الاختبار التقييمي الثاني للمرحلة الإكلينيكية لكليات الطب بالجامعات.

شارك في الفاعليات أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة من طلاب الفرقة السادسة بكليات الطب من 21 جامعة على مستوى الجمهورية موزعة ما بين 18 كلية طب حكومية، و2 كلية طب خاصة، وكلية طب القوات المسلحة، بجامعات (القاهرة، وعين شمس، وأسيوط، وقناة السويس، والمنصورة، وطنطا، وبنها، وجنوب الوادي، وسوهاج، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنيا، والإسكندرية، والزقازيق، والمنوفية، وأسوان، والفيوم، وبورسعيد، و6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى كلية طب بالقوات المسلحة) والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد عبدالغفار أن هذا الاختبار تم تصميمه طبقاً للمعايير الدولية، بحيث يقيس قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية، دون أي تدخل بشري، فضلًا عن أنه يوفر بيئة آمنة للطلاب من حيث ضمان ثبات الاختبار الإلكتروني دون الاعتماد على وجود شبكة الإنترنت، ومنع أية محاولات للغش، بالإضافة إلى أن تصحيح الاختبار يتم إلكترونيا لضمان الشفافية وعدم التحيز والتمييز، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الاختبار هو الاستعداد لتعميمه على مستوى الجمهورية في قطاعات كثيرة لقياس مستوى الطلاب في بعض التخصصات.