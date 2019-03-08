محافظ الجيزة يكرم 3 إدارت صحية مشاركة في "100 مليون صحة".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- (أ ش أ):

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تكريم أول 3 إدارات صحية ستحقق، اليوم الجمعة، أعلى نسبه من حيث الكشف والفحص على المواطنين في إطار مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية.

وأكد المحافظ - في تصريحات له الخميس - أن تقييم الإدارات يشمل عددًا من العناصر أبرزها تسجيل نتائج الفحص والتعامل الجيد مع المواطنين وأساليب مكافحة العدوي، لافتًا إلى أنه سيتم منح الإدارات الفائزة حوافز مادية تقديرًا لما قدموه من مجهودات خلال فعاليات المبادرة وتحفيزًا لهم على استكمال تقدمهم خاصة وأن مبادرة 100 مليون صحه مستمرة بمحافظة الجيزة حتى نهاية أبريل المقبل.

كما أكد المحافظ، أن المبادرة تشهد إقبالاً كثيفًا من قبل المواطنين خلال الأسبوع الأول لها حيث بلغ عدد من أجروا الفحص والمسح الطبي حتى الآن 761 ألف مواطن.