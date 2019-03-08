أخبار مصر | حنان فكري لـ عمومية 'الصحفيين': أثق أنكم سوف تحسنون الاختيار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حنان فكري لـ عمومية 'الصحفيين': أثق أنكم سوف تحسنون الاختيار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت حنان فكري عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، والمرشحة لعضوية مجلس النقابة "تحت السن"، إن مشهد الانعقاد الأول للجمعية العمومية للنقابة، كان جيد، خاصة وأن جميع الصحفيين يدركون صعوبة اكتمال النصاب القانوني.

وأضافت في تصريحات لـ"الفجـر"، أن كل انتخابات تعقدها النقابة لها ظروفها الخاصة، والتي ترتبط بالظرف العام، وتغير شكل الجمعية العمومية للنقابة، والتي تتغير بشكل سنوي، مطالبةً بعدم تصدير صورة سلبية للجمعية العمومية النقابة، وتصدير صورة إيجابية ودعوتهم للمشاركة.

وتابعت: "هناك مجموعة مُحبطة، وهذا حقيقي وحقهم، ولكن هذا لا يمنع أن الكثيرين يدركون حقيقة وقوة المعركة، ويشاركون وسط قامات كبيرة".

ووجهت "فكري" رسالة الجمعية العمومية للنقابة، قائلة: "أثق أنكم سوف تحسنون الاختيار لمن يعبر عنكم، وأتمنى أن يعكس المجلس والنقيب المقبلين مطالب الجمعية العمومية قدر الإمكان".

وأكدت "فكري" أن مجالس النقابة السابقة كانت متنوعة بشكل دائم، ولكن نسبة التنوع كانت تختلف، موضحة أن المزاج العام للجمعية العمومية هو ما يخلق هذا التنوع، بما يعكس صورتها داخل المجلس.

وطالبت "فكري" من عمومية النقابة والمجلس المقبل، إيجاد نقطة التقاء بين اختلاف وتنوع المجلس، والابتعاد عن فكرة تحويل هذا التنوع والاختلاف إلى "خناقة"، بما ينعكس بصورته للمجتمع كاملًا.

Advertisements

وأوضحت "فكري" أن المرشح لعضوية مجلس النقابة، هدفه الأول خدمة كافة الأعضاء، بغض النظر عن توجهاتهم وآرائهم، لافتة إلى أن نقابة الصحفيين قوية ولها قد من التوازن والقوة والهيبة، وهي لكافة الصحفيين وليس تيار مقابل الآخر.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.