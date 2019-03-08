أخبار مصر | وكيل "إعلام النواب" تطالب بإلغاء إصدارات الصحف القومية التي تحقق خسائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "إعلام النواب" تطالب بإلغاء إصدارات الصحف القومية التي تحقق خسائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على تصريحات المستشار نادر سعد، المُتحدث باسم مجلس الوزراء؛ بشأن دمج كافة إصدارات المؤسسات القومية التي تحقق خسائر مالية باهظة قائلة: "الاقتراح مش هيحل أزمة الديون".

وأضافت عثمان، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن ارتفاع أزمة ديون إصدارات الصحف القومية تتمثل في الأجور فقط، مُؤكدة أن ميزانية الصحف القومية أثبت هذا الأمر، مُشيرة إلى أن اقتراح دمج الصحف القومية لن يجدي نفعًا من تنفيذه؛ لأن ميزانية الأجور ستكون كما هي وبالتالي أزمة الديون ستتراكم في المستقبل، مُذكرة أن الحل الأمثل لأزمة الديون على المؤسسات الصحفية القومية هو إلغاء الإصدارات التي لم تحقق حركة مبيعات بين القراء.

وأكدت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الإعلام الإلكتروني طغى على الإعلام الورقي بكل تأكيد لما يتملكه من أدوات تساهم في مُواكبة وتغطية الحدث لحظة بلحظة، مُشيرة إلى أن حركة التوسعات التي تتواجد في إصدارات الصحف القومية هي سبب رئيسي لأزمة الديون؛ لأن كل إصدار يترأسه رئيس تحرير ومدير تحرير ورؤساء أقسام وصحفيين، وتابعت: "الصحافة الورقة فقدت إستراتيجيتها في جلب الإعلانات كما كانت في السابق والصحافة الإلكترونية هي من تجلب الاستثمار في الإعلانات وتحقق الأرباح الآن".