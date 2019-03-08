أخبار مصر | مصر تنجح في الإفراج عن المواطنين الاثنين المحتجزين في إيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تنجح في الإفراج عن المواطنين الاثنين المحتجزين في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار متابعة وزارة الخارجية المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، تكللت جهود الوزارة بالنجاح في الإفراج عن المواطنين الاثنين السابق احتجازهما من قبل السلطات الإيرانية بتهمة الدخول غير الشرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب إماراتي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهما.

وتؤكد وزارة الخارجية في هذا الشأن علي أن المواطنين المصريين في حالة جيدة بعد إتمام الإفراج عنهما، حيث حرصت الوزارة على التأكد من معاملتهما بصورة طيبة خلال فترة احتجازهما.