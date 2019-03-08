أخبار مصر | مستقبل وطن يكرم أسر الشهداء بـ"أبو حماد".. ويعيد ترميم مدرسة بـ"منيا القمح" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن يكرم أسر الشهداء بـ"أبو حماد".. ويعيد ترميم مدرسة بـ"منيا القمح" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، احتفالية؛ لتكريم بعض أسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة، وذلك باحتفالية بمدرسة الشهيد البطل "حازم مكاوي" الثانوية المشتركة بالعباسة بمركز ابوحماد، بمشاركة وفد رفيع المستوى من القوات المسلحة وبحضور نواب الحزب، ولفيف من قيادات العمل العام والإدارة التعليمية بالمركز.

وأكد نواب الحزب في كلمتهم حرصهم على تكريم أسر ضحوا بفلذات أكبادهم في سبيل الحفاظ على امن واستقرار الوطن، وتقديم الدعم المعنوي والهدايا التذكارية في رسالة تؤكد بأن شهداء الوطن وذويهم في القلوب، ولن ينساهم أبناء مصر، مؤكدين بأن الإرهاب الأسود لن يقوي علي هزيمة وطن متماسك ولم ينال من عزيمة وإصرار قواتنا المسلحة والشرطة المصرية، على دحرهم وحفظ الأمن والاستقرار.

كما أكد الدكتور محمد سليم الأمين العام للحزب بالشرقية الانتهاء من إعادة ترميم مدرسة الألفي الإعدادية بـ"منيا القمح" من أعمال دهان خارجية وسباكة من منطلق حبنا لوطننا وإدراك حقيقة قيمته في الاهتمام بالناحية التعليمية، وحتى نكون عونًا للدولة في مرحلة البناء والتنمية من منطلق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وذلك بحضور البرلماني خالد مشهور نائب الحزب بالمركز، وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة، وقيادات تنفيذيين المركز.