مصر | عاجل.. ننشر أول فيديو لحريق مركب نيلي في المعادي (فيديو)

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء إضافية؛ للمساهمة فى إخماد الحريق المشتعل بمركب نيلى بمنطقة المعادى.

ويكافح رجال الإطفاء لإخماد النار المشتعلة في جسم المركب مع انتشارها لجميع أجزائه؛ بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال بداخلها والأجزاء الخشبية بها.

وكان قد نشب منذ قليل حريق ضخم في مركب نيلى بكورنيش المعادى، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ12 سيارات إطفاء لإخماده.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم فى مركب نيلي وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء لإخماده، وقال مصدر أمنى مسؤول إن الحريق ضخم ويكافح رجال الحماية المدنية؛ لإخماده، وجارٍ الوقوف على ملابساته والتأكد من وجود ضحايا من عدمه.