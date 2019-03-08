انت الان تتابع وزير البترول للسيسي: حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اجتماع السيسي ووزير البترول

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا، مساء اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق الملا وزير البترول، الذى عرض محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول، وكذلك الإنجازات غير المسبوقة التي حققها القطاع خلال الفترة الأخيرة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير البترول أشار إلى تحقيق مصر لأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخها في فبراير الماضي بمعدل 1،8 مليون برميل مكافئ في اليوم، فضلاً عن أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية.

وبحسب وزير البترول وصلت مصر إلى أعلى معدل استثمارات في قطاع البترول خلال الأربع السنوات الماضية بنحو 27 مليار دولار، بالإضافة إلى أعلى نسبة مساهمة للقطاع في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019. وأكد الملا خلال الاجتماع أن إنجازات قطاع البترول شملت تحقيق الاكتفاء الذاتي من

Advertisements