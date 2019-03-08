وزير البترول للسيسي: حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز

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اجتماع السيسي ووزير البترول
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا، مساء اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق الملا وزير البترول، الذى عرض محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول، وكذلك الإنجازات غير المسبوقة التي حققها القطاع خلال الفترة الأخيرة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير البترول أشار إلى تحقيق مصر لأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخها في فبراير الماضي بمعدل 1،8 مليون برميل مكافئ في اليوم، فضلاً عن أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية.
وبحسب وزير البترول وصلت مصر إلى أعلى معدل استثمارات في قطاع البترول خلال الأربع السنوات الماضية بنحو 27 مليار دولار، بالإضافة إلى أعلى نسبة مساهمة للقطاع في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019. وأكد الملا خلال الاجتماع أن إنجازات قطاع البترول شملت تحقيق الاكتفاء الذاتي من
وبحسب وزير البترول وصلت مصر إلى أعلى معدل استثمارات في قطاع البترول خلال الأربع السنوات الماضية بنحو 27 مليار دولار، بالإضافة إلى أعلى نسبة مساهمة للقطاع في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019.
وأكد الملا خلال الاجتماع أن إنجازات قطاع البترول شملت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في مصر، لا سيما من خلال الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والتنقيب عنها وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذلك طرح وتسويق عدد من المزايدات العالمية التي أفضت إلى دخول شركة إكسون موبيل، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف لأول مرة في السوق المصري، فضلاً عن إعادة شركة شل استثماراتها بالبحر المتوسط بعد غياب أكثر من 10 سنوات.
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