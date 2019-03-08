انت الان تتابع برلماني عن إقالة عميد معهد القلب: «تجريف للكفاءات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مجلس النواب_أرشيفية
انتقد النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، بإقالة الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، واصفا القرار بالتعسفي وغير مدروس من وزيرة الصحة، على الرغم من أنه من الكفاءات التي أحدثت تغييرا في معهد القلب، وله بصمات واضحة في التطوير والانضباط، وتساءل غيته في بيان اليوم: «لمصلحة من يتم تجريف أى كفاءات بوزارة الصحة، وما هي معايير اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تحدث تأثيرا سلبيا على الوزراة أكثر مما هو الحال».
وأضاف غيته: «الدكتور جمال شعبان، استطاع تطوير مبنى معهد القلب في زمن قياسي، وتم تجهيزه بأحدث غرف العمليات، 9 كبسولات للقلب المفتوح، ومثلهم لقسطرة القلب.. هل ينال جزائه بإقالته بعد 6 أشهر من توليه المنصب؟». وطالب عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة، بالعدول عن هذا القرار أو الكشف عن أسباب الإقالة،
وأضاف غيته: «الدكتور جمال شعبان، استطاع تطوير مبنى معهد القلب في زمن قياسي، وتم تجهيزه بأحدث غرف العمليات، 9 كبسولات للقلب المفتوح، ومثلهم لقسطرة القلب.. هل ينال جزائه بإقالته بعد 6 أشهر من توليه المنصب؟».
وطالب عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة، بالعدول عن هذا القرار أو الكشف عن أسباب الإقالة، التي سببت حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء، لا سيما وأن شعبان بالكاد تم تكريمه على إنجازاته بالمعهد، والتي من أهمها القضاء على قوائم الانتظار.
وكانت الدكتورة هالة زايد، قد أصدرت صباح اليوم الخميس، قرارا بإقالة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومي للقلب، بعد 6 أشهر من تعيينه، إذ اعترض عاملون بمعهد القلب على قرار الإقالة، مرددين هتافات: «عاوزين جمال».
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