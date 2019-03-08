شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: لا استثناءات لضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمر مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه تم حذف أصحاب الوظائف العليا، ابتداءً من وكيل الوزارة وحتى رئيس الوزراء، من منظومة الدعم.

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وأضاف «مدكور»، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «ليس جميع وكلاء الوزارات يمتلكون بطاقات تموينية، ونحذف من نكتشف امتلاكه لها».

وردًا على عدم حذف نواب البرلمان قال: «لا تزال هناك مراحل أخرى، فكل من يعادل وكيل الوزارة من ضباط الجيش والشرطة والقضاة سيتم حذفهم، ولا توجد استثناءات، بمن فيهم نواب البرلمان، ونستثني فقط أصحاب المعاشات».

وأكد «مدكور» أنه لا توجد جهة سيادية وأخرى غير سيادية فيما يخص معايير الحذف من منظومة الدعم وصولًا إلى رئيس مجلس الوزراء.