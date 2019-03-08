شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: فحص 550 ألف مواطن ضمن «100 مليون صحة» في 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، فحص 550 ألفا و605 مواطنا مع نهاية اليوم السابع من مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية، وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 142% من المستهدف اليومى البالغ نحو 55.356 ألف مواطن.
وذكر "شرشر" في بيان، الخميس، أن المستهدف الكلي يتعدى 3.3 مليون مواطن بمحافظة الغربية.
وتوجه «شرشر» بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعيًا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة، وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سي.
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